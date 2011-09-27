Платформа Magento Commerce привлекла $250 млн венчурных инвестиций

Платформа с открытым исходным кодом для электронной коммерции Magento Commerce недавно получила инвестиций на сумму $250 млн от крупной китайской инвестиционной фирмы - Hillhouse. После такого притока столь значимой суммы, оценочная стоимость компании выросла до отметки в $700 млн.
Представители Magento Commerce уже заявили, что финансы будут использованы для экспансии на азиатский рынок, а также для увеличения числа продаж и выполнения маркетинговых целей. Кроме того, часть финансов будет использована для улучшения поддержки клиентов и ускорения процессов развития продукта.
Компания Magento основана в 2008 году, и является технологией лежащей в основе целого ряда екоммерс сайтов, включающих Burger King, Fraport, Oliver Sweeney, Venroy, и многие другие. В основном технология используется в интернет-магазинах и вебсайтах компаний для интеграции платежных систем. При это, как и многие CMS, платформа позволяет настроить все необходимые нюансы: дизайн, функциональные возможности, контент, и самое главное маркетинговые цели, поисковую оптимизацию.
Со слов генерального директора Magento Commerce, Марка Лавелла, партнерская сеть компании является одной из самых больших в мире и насчитывает около 250 тысяч клиентов. Такое большое число магазинов и компании, позволяет генерировать оборот в $50 млрд в год.
Для компании получить столь значимую сумму важно, по причине событий сентября 2016 года, когда группа хакеров скомпрометировала сайты порядка 400 ретейлеров. Атака была основана на внедрении кода на основе JavaScripts, позволяющему осуществить фишинговую атаку. В результате часть клиентов были перенаправлены на "подставную" страницу оплаты, которая не отличалась от оригинала.
В апреле 2016 года, Magento Commerce впервые реализовали свою технологию на основе облачных хранилищ.
Перевод специально для MMGP.ru