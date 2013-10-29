Alex077

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,547 Благодарностей: 1,384 КП: 0.693

Свободное падение:Биткоин упал на 200$ за один час Bitcoin цены резко упали сегодня утром.

По данным индекса цен Bitcoin CoinDesk ( BPI ), криптовалютные рынки резко упали спустя несколько дней после прохождения отметки $ 1000 на 1 января . Снижение этим утром произошло после того, как цены достигли максимума в $ 1,153.02 в начале утренних торгов.



Тем не менее, несмотря на достижение всех исторических максимумов, цены упали более чем на 20% на глобальных биржах перед восстановлением. Рынки колеблются в районе $ 1071 до достижения самого минимума $ 887,47, это самый низкий показатель, который наблюдается на BPI с 25 декабря.



На пресс-время, средняя цена Bitcoin составила $ 958,31, снижение более чем на 15% от пика дня.



Это падение обострило контраст от вчерашних торговых сессий.



После достижения отметки $ 1,100, некоторые аналитики прогнозировали, что цены могут резко упасть в условиях дополнительного давления.



В то же время,рынки деноминированные в CNY упали более чем на 15% по сравнению с началом дня, опустившись до минимума ¥ 6,160.68., CNY рынки торгуются в среднем в районе ¥ 6,644.34 на момент печати.





Сегодняшнее движение цен поднимает вопрос о том, будет ли движение, которое началось в прошлом месяце продолжаться и в новом году - или, мы повторяем историю 2013-2014, когда Bitcoin достиг максимума и быстро упал.

Ответ на этот вопрос лежит в объемах торгов Bitcoin.

По крайней мере один оператор криптовалют сообщил, что объем торгов имеет совершенно другую картину в этом году, чем это было во время 2013 года,когда цены пересекли отметку $ 1,100, прежде чем сильно упасть в течение нескольких месяцев.



Представители крупнейшей китайской биржи, Huobi - которая может похвастаться почти четвертью мировой доли Bitcoin торговли на рынке - говорит, что ситуация сильно отличается от 2013 г.



"В 2013 году, когда цена была 8000 юаней, недельный объем торгов составил 393000 BTC, с возрастающей амплитудой в неделю до 103%. Объем торгов был очень мал. Сегодня, Bitcoin цены прошли 8000 юаней с объемами в 735 млн дол ".



Фирма добавила: "Текущий объем торгов колеблется в пределах 15,95%, что является гораздо более стабильным, чем в 2013 году"



Данные из Bitcoinity тоже показывают, что объем торговли выше , на сегодняшний день в целом , чем это было в течение любого периода.





Перевод специально для форума MMGP.ru



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Уникальность Тем не менее, несмотря на достижение всех исторических максимумов, цены упали более чем на 20% на глобальных биржах перед восстановлением. Рынки колеблются в районе $ 1071 до достижения самого минимума $ 887,47, это самый низкий показатель, который наблюдается на BPI с 25 декабря.На пресс-время, средняя цена Bitcoin составила $ 958,31, снижение более чем на 15% от пика дня.Это падение обострило контраст от вчерашних торговых сессий.После достижения отметки $ 1,100, некоторые аналитики прогнозировали, что цены могут резко упасть в условиях дополнительного давления.В то же время,рынки деноминированные в CNY упали более чем на 15% по сравнению с началом дня, опустившись до минимума ¥ 6,160.68., CNY рынки торгуются в среднем в районе ¥ 6,644.34 на момент печати.Сегодняшнее движение цен поднимает вопрос о том, будет ли движение, которое началось в прошлом месяце продолжаться и в новом году - или, мы повторяем историю 2013-2014, когда Bitcoin достиг максимума и быстро упал.Ответ на этот вопрос лежит в объемах торгов Bitcoin.По крайней мере один оператор криптовалют сообщил, что объем торгов имеет совершенно другую картину в этом году, чем это было во время 2013 года,когда цены пересекли отметку $ 1,100, прежде чем сильно упасть в течение нескольких месяцев.Представители крупнейшей китайской биржи, Huobi - которая может похвастаться почти четвертью мировой доли Bitcoin торговли на рынке - говорит, что ситуация сильно отличается от 2013 г."В 2013 году, когда цена была 8000 юаней, недельный объем торгов составил 393000 BTC, с возрастающей амплитудой в неделю до 103%. Объем торгов был очень мал. Сегодня, Bitcoin цены прошли 8000 юаней с объемами в 735 млн дол ".Фирма добавила: "Текущий объем торгов колеблется в пределах 15,95%, что является гораздо более стабильным, чем в 2013 году"Данные из Bitcoinity тоже показывают, что объем торговли выше , на сегодняшний день в целом , чем это было в течение любого периода.

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