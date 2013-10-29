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Свободное падение:Биткоин упал на 200$ за один час

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Старый Сегодня, 19:30
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,547
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Свободное падение:Биткоин упал на 200$ за один час
Bitcoin цены резко упали сегодня утром.
По данным индекса цен Bitcoin CoinDesk ( BPI ), криптовалютные рынки резко упали спустя несколько дней после прохождения отметки $ 1000 на 1 января . Снижение этим утром произошло после того, как цены достигли максимума в $ 1,153.02 в начале утренних торгов.

Тем не менее, несмотря на достижение всех исторических максимумов, цены упали более чем на 20% на глобальных биржах перед восстановлением. Рынки колеблются в районе $ 1071 до достижения самого минимума $ 887,47, это самый низкий показатель, который наблюдается на BPI с 25 декабря.

На пресс-время, средняя цена Bitcoin составила $ 958,31, снижение более чем на 15% от пика дня.

Это падение обострило контраст от вчерашних торговых сессий.

После достижения отметки $ 1,100, некоторые аналитики прогнозировали, что цены могут резко упасть в условиях дополнительного давления.

В то же время,рынки деноминированные в CNY упали более чем на 15% по сравнению с началом дня, опустившись до минимума ¥ 6,160.68., CNY рынки торгуются в среднем в районе ¥ 6,644.34 на момент печати.


Сегодняшнее движение цен поднимает вопрос о том, будет ли движение, которое началось в прошлом месяце продолжаться и в новом году - или, мы повторяем историю 2013-2014, когда Bitcoin достиг максимума и быстро упал.
Ответ на этот вопрос лежит в объемах торгов Bitcoin.
По крайней мере один оператор криптовалют сообщил, что объем торгов имеет совершенно другую картину в этом году, чем это было во время 2013 года,когда цены пересекли отметку $ 1,100, прежде чем сильно упасть в течение нескольких месяцев.

Представители крупнейшей китайской биржи, Huobi - которая может похвастаться почти четвертью мировой доли Bitcoin торговли на рынке - говорит, что ситуация сильно отличается от 2013 г.

"В 2013 году, когда цена была 8000 юаней, недельный объем торгов составил 393000 BTC, с возрастающей амплитудой в неделю до 103%. Объем торгов был очень мал. Сегодня, Bitcoin цены прошли 8000 юаней с объемами в 735 млн дол ".

Фирма добавила: "Текущий объем торгов колеблется в пределах 15,95%, что является гораздо более стабильным, чем в 2013 году"

Данные из Bitcoinity тоже показывают, что объем торговли выше , на сегодняшний день в целом , чем это было в течение любого периода.


Перевод специально для форума MMGP.ru

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Alex077 на форуме  
Старый Сегодня, 19:36
#2
Любитель
 
Имя: Олеся
Пол: Женский
Адрес: Украина, Кривой Рог
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 1,727
Благодарностей: 136
КП: 0.065
Re: Свободное падение:Биткоин упал на 200$ за один час
Вот это новость. Вчера только обсуждали, что биткоин растет с огромной скоростью и к нереальной высоте и сегодня на тебе упал в цене. Да, повезло тому, кто вовремя поменял или продал биток за хорошую цену.
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Aless33 на форуме  
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