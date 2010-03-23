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В какие проекты сейчас инвестирую?

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Старый Сегодня, 19:13
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
В какие проекты сейчас инвестирую?
Добрый день, все участники!
Давайте в данной теме поделимся информацией, в какие проекты сейчас люди инвестирую свои инвестиции. И какие проекты более эффективны в плане дохода?
__________________
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