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Стартап Fugue привлек $41 млн для автоматизации AWS

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Старый Сегодня, 18:59
#1
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Стартап Fugue привлек $41 млн для автоматизации AWS

Сегодня, стартап для улучшения облачной инфраструктуры Fugue, объявил о привлечении инвестиций на сумму в $41 млн долларов.

Основанный еще в 2013 году, Fugue предоставляет программное обеспечения для построения, управления и поддержки облачной инфраструктуры. Любой пользователь может скачать и установить программное обеспечение на свой Amazon Web Service (AWS) аккаунт, абсолютно бесплатно, но для подключения продвинутых функций, придется оплачивать кругленькую сумму каждый месяц - от $1500.

Сооснователь и генеральный директор Fugue, Джош Стелла, является бывшим сотрудником AWS, где он проработал чуть больше года в качестве главного программного инженера. Как говорит Джош, многие пользователи рассматриваю облачные технологии как удаленные дата центры, но на самом деле, это что-то гораздо большее.

Еще в конце ноября 2016 года, на мероприятии AWS re:Invent 2016, было представлено 5 стартапов, направленных на расширение функциональных возможностей AWS. Одним из этих стартапов стал Fugue. На данный момент компания полностью нацелена на облачные хранилища от Amazon, но в будущем планируется расширить поддерживаемых облачных провайдеров. Среди конкурентов Fugue можно выделить 4 основные компании: Chef, Puppet, SaltStack, и Red Hat's Ansible.

Нынешний финансовый раунд почти совпал с анонсом продукта для корпоративных клиентов. Запуск нового функционала запланирован на следующую неделю.

Для информации, название Fugue является музыкальным термином обозначающим возможность создания сложной композиции из нескольких простых отрывков.

Над улучшением действующего продукта компании, трудится порядка 60 человек в офисах, расположенных в Вашингтоне и Калифорнии.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
инвестиции, инновации, программа, стартап, технологии
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