Стартап ARTSaVIT, разрабатывающий лекарство от рака, привлек $6,3 млн инвестиций

Стартап ARTSaVIT занимается разработкой лекарства для лечения рака, которое активирует управляемый процесс устранения раковых клеток.
Компания ARTSaVIT, разрабатывающая лекарство от рака, привлекла инвестиции в размере $6,3 млн. Данная компания планирует пройти акселерацию в инкубаторе Yavne от Merck Ventures, который функционирует в рамках Inter-Lab — израильского подразделения по разработке лекарственных препаратов от немецкой компании Merck Serono. Arkin Bio Ventures возглавил текущий инвестиционный раунд вместе с венчурными фондами Pontifax и Merck Ventures.
Основанный профессором Саритом Ларишем на базе инновационных разработок Хайфского университета, стартап ARTSaVIT ранее уже получал инвестиции от экономического университета Хайфы Carmel и Carmel Innovations — технологического инвестиционного фонда Хайфского университета.
Компания разрабатывает лекарство для лечения рака, которое способствует активизации управляемого процесса уничтожения раковых клеток, известного как механизм апоптоза. В основе этой технологии лежит ARTS-белок, идентифицированный и активно исследуемый профессором Ларишем. ARTS-белок играет важную роль в данном процессе. Этот белок работает в организме в качестве защитного механизма, который разрушает ослабленные и опасные клетки. ARTS-белок способен устранять ряд белков в раковых клетках, которые защищают эти клетки от механизма апоптоза. Итоговый результат является чистым и способствует контролируемой гибели раковых клеток, поскольку организм человека вновь восстанавливает свою способность идентифицировать их как враждебные.
До сих пор ARTSaVIT работал в рамках Хайфского университета Carmel, но теперь будет развиваться и в инкубаторе Yavne. Этот инкубатор был создан в 2011 году с целью инвестирования капитала и содействия всей инновационной биомедицине в Израиле. Инкубатор предоставляет начальное финансирование и доступ к специальным лабораториям в рамках Inter-Lab. Сейчас в данном инкубаторе обучается пять компаний, одна из которых получила инвестиции от венчурных фондов Arkin и Pontifax.
Израильский биотехнологический фонд Merck Ventures и руководитель инкубатора Доктор Ром Элиаз заявили следующее: "Мы рады объединить свои усилия с Arkin Bio Ventures, Pontifax и Carmel". Генеральный директор Carmel Economic Corporation и глава Carmel Innovations Investment Fund Елка Нир добавила: "Мы рады тому, что известные ведущие инвесторы из этой области активно присоединяются к стартапу. Текущие солидные инвестиции отражают качество проводимых исследований и уровень самих исследователей из университета Хайфы. Также она сообщила, что Carmel Innovations была основана два года назад и активно финансирует самые перспективные проекты, созданные в данном университете.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.globes.co.il/en/article-c...63m-1001170280
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