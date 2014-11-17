Футболист будет получать 733 тыс. евро в неделю!

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире может стать аргентинский ветеран «Бока Хуниорс» Карлос Тевес.
Пятого февраля «Карлитосу», как его называют в кругу друзей и в футбольной среде, исполняется 33 года, что по футбольным меркам является довольно солидным возрастом. Тем не менее, ему практически удалось подписать беспрецедентный контракт в истории спорта №1.
Подробности суперконтракта пока не разглашаются, но уже известно, что Карлосу Тевесу будут торжественно вручать 733 тыс. евро еженедельно!
Примечателен тот факт, что около шести лет тому назад, когда «Карлитос» выступал за английский «Манчестер-Сити», он заявлял, что его достал современный футбол, в котором больше коммерции, нежели спорта. Он жаловался на то, что молодые футболисты мечтают заключить дорогостоящий контракт, вместо того чтобы мечтать о спортивной славе, о клубных и индивидуальных трофеях.
Видимо, от такого «китайского искушения» Карлосу Тевесу не удалось отказаться, поэтому он принял предложение. Известно также и то, что кумиры миллионов болельщиков Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые из года в год оспаривают звание лучшего футболиста мира на протяжении последнего десятилетия, получают зарплату едва ли не в два раза меньше, чем будет получать «Карлитос».
Специально для mmgp.ru