OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,671 Благодарностей: 526 КП: 0.081

Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов



Издание Metro описало прямо случившуюся новогоднюю сказку для одного нищего из г. Эксетер в Великобритании.



Перед Рождеством обычно хорошо подают во стран мира и Великобритания здесь не исключение, соответственно, наш "герой" в пока еще в не столь давние для нас предновогодние дни выходил на "вахту" пораньше в надежде насобирать побольше денег, выпрашивая подаяния у прохожих.



И вот в один из таких дней, нищий, как обычно, стоял на своем месте и в шапку ему кидали, кто сколько мог. И вдруг он увидел, как проходящий мимо него мужчина бросил ему монету необычной формы - это семиугольные 50 пенсов на одной из сторон которой красовалось изображение кролика. Таких монет нищий еще никогда не видел и конечно, она заинтересовала его. Почему-то он сразу решил, что раз такая удивительна монета по своей форме, то значит она может представлять большую ценность чем указанный на ней номинал в 50-пенсов.



Не раздумывая долго он просто обратился находящимся недалеко от него полицейским, чтобы они помогли ему. Конечно, господа полицейский отозвались, и сразу же вошли в Интернет со своих смартфонов, чтобы узнать информацию про монету. Но когда они увидели, что это просто очень дорогая монета, они буквально обомлели, но правда честно сообщили нищему, что он отныне просто счастливец!



Оказывается он стал обладателем коллекционной монеты серию из которых банк Англии выпустил в честь 150-летия г-жи Беатрис Поттер. Это очень популярный в Британии автор, которая писала сказки для детей. И вот в честь её сказок, вернее героев из её сказок - кролика Питера и белки Джонни и была в 2016 году выпущена особая серия 50-пенсовых монеток тиражом всего несколько сот штук.



Тот тираж разошелся по коллекциям нумизматов чуть более чем за одну неделю, причем полностью, без остатка. И в начале комплекты из нескольких 50-пенсовых монет стоили в районе 55 фунтов-стерлингов, но вскоре цена на них возросла невероятно высоко - до нескольких тысяч фунтов и даже выше. То есть такие монеты быстро стали раритетом и сейчас на них среди нумизматов практически открыта охота. Поэтому полицейские сообщили ему, что сейчас он сможет выручить за эту монетку до 10000 фунтов-стерлингов, что для Британия совсем неплохие деньги, а уж для нищего то и подавно.



Такой вот "новогодний кролик" попался можно сказать к столу одного нищего из Британия. Правда, история умалчивает что он сделал с той счастливой для себя монеткой. Может купил кролика?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586e56eb84aa3 Издание Metro описало прямо случившуюся новогоднюю сказку для одного нищего из г. Эксетер в Великобритании.Перед Рождеством обычно хорошо подают во стран мира и Великобритания здесь не исключение, соответственно, наш "герой" в пока еще в не столь давние для нас предновогодние дни выходил на "вахту" пораньше в надежде насобирать побольше денег, выпрашивая подаяния у прохожих.И вот в один из таких дней, нищий, как обычно, стоял на своем месте и в шапку ему кидали, кто сколько мог. И вдруг он увидел, как проходящий мимо него мужчина бросил ему монету необычной формы - это семиугольные 50 пенсов на одной из сторон которой красовалось изображение кролика. Таких монет нищий еще никогда не видел и конечно, она заинтересовала его. Почему-то он сразу решил, что раз такая удивительна монета по своей форме, то значит она может представлять большую ценность чем указанный на ней номинал в 50-пенсов.Не раздумывая долго он просто обратился находящимся недалеко от него полицейским, чтобы они помогли ему. Конечно, господа полицейский отозвались, и сразу же вошли в Интернет со своих смартфонов, чтобы узнать информацию про монету. Но когда они увидели, что это просто очень дорогая монета, они буквально обомлели, но правда честно сообщили нищему, что он отныне просто счастливец!Оказывается он стал обладателем коллекционной монеты серию из которых банк Англии выпустил в честь 150-летия г-жи Беатрис Поттер. Это очень популярный в Британии автор, которая писала сказки для детей. И вот в честь её сказок, вернее героев из её сказок - кролика Питера и белки Джонни и была в 2016 году выпущена особая серия 50-пенсовых монеток тиражом всего несколько сот штук.Тот тираж разошелся по коллекциям нумизматов чуть более чем за одну неделю, причем полностью, без остатка. И в начале комплекты из нескольких 50-пенсовых монет стоили в районе 55 фунтов-стерлингов, но вскоре цена на них возросла невероятно высоко - до нескольких тысяч фунтов и даже выше. То есть такие монеты быстро стали раритетом и сейчас на них среди нумизматов практически открыта охота. Поэтому полицейские сообщили ему, что сейчас он сможет выручить за эту монетку до 10000 фунтов-стерлингов, что для Британия совсем неплохие деньги, а уж для нищего то и подавно.Такой вот "новогодний кролик" попался можно сказать к столу одного нищего из Британия. Правда, история умалчивает что он сделал с той счастливой для себя монеткой. Может купил кролика?Специально для mmgp.ru

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