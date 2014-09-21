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Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов

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Старый Сегодня, 18:26
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,671
Благодарностей: 526
КП: 0.081
Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов


Издание Metro описало прямо случившуюся новогоднюю сказку для одного нищего из г. Эксетер в Великобритании.

Перед Рождеством обычно хорошо подают во стран мира и Великобритания здесь не исключение, соответственно, наш "герой" в пока еще в не столь давние для нас предновогодние дни выходил на "вахту" пораньше в надежде насобирать побольше денег, выпрашивая подаяния у прохожих.

И вот в один из таких дней, нищий, как обычно, стоял на своем месте и в шапку ему кидали, кто сколько мог. И вдруг он увидел, как проходящий мимо него мужчина бросил ему монету необычной формы - это семиугольные 50 пенсов на одной из сторон которой красовалось изображение кролика. Таких монет нищий еще никогда не видел и конечно, она заинтересовала его. Почему-то он сразу решил, что раз такая удивительна монета по своей форме, то значит она может представлять большую ценность чем указанный на ней номинал в 50-пенсов.

Не раздумывая долго он просто обратился находящимся недалеко от него полицейским, чтобы они помогли ему. Конечно, господа полицейский отозвались, и сразу же вошли в Интернет со своих смартфонов, чтобы узнать информацию про монету. Но когда они увидели, что это просто очень дорогая монета, они буквально обомлели, но правда честно сообщили нищему, что он отныне просто счастливец!

Оказывается он стал обладателем коллекционной монеты серию из которых банк Англии выпустил в честь 150-летия г-жи Беатрис Поттер. Это очень популярный в Британии автор, которая писала сказки для детей. И вот в честь её сказок, вернее героев из её сказок - кролика Питера и белки Джонни и была в 2016 году выпущена особая серия 50-пенсовых монеток тиражом всего несколько сот штук.

Тот тираж разошелся по коллекциям нумизматов чуть более чем за одну неделю, причем полностью, без остатка. И в начале комплекты из нескольких 50-пенсовых монет стоили в районе 55 фунтов-стерлингов, но вскоре цена на них возросла невероятно высоко - до нескольких тысяч фунтов и даже выше. То есть такие монеты быстро стали раритетом и сейчас на них среди нумизматов практически открыта охота. Поэтому полицейские сообщили ему, что сейчас он сможет выручить за эту монетку до 10000 фунтов-стерлингов, что для Британия совсем неплохие деньги, а уж для нищего то и подавно.

Такой вот "новогодний кролик" попался можно сказать к столу одного нищего из Британия. Правда, история умалчивает что он сделал с той счастливой для себя монеткой. Может купил кролика?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/586e56eb84aa3
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OPLOTT вне форума  
Старый Сегодня, 18:29
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,420
Благодарностей: 568
КП: 0.043
Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
10 000 фунтов для бедного довольно неплохая сумма, нельзя сказать что он прям обогатился но стал при хорошем количестве денег, за которые уже что-то может себе позволить.
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Старый Сегодня, 18:31
#3
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 806
Благодарностей: 93
КП: 0.267
Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Такой вот "новогодний кролик" попался можно сказать к столу одного нищего из Британия. Правда, история умалчивает что он сделал с той счастливой для себя монеткой. Может купил кролика?
Замечательная новость! Веселая и добрая! Вот действительно интересно, как он распорядился таким волшебным подарком, как изменилась его жизнь. А почему бы было не найти человека, который бросил нищему эту монету. Если она действительно такая ценная, то коллекционер был очень расстроен, узнав, что потерял. Хотя странно, что такую монету просто носят в кармане.
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Mulia на форуме  
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Старый Сегодня, 18:33
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,363
Благодарностей: 123
КП: 0.084
Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
Мужик который бросил эту монету по любому знал сколько она стоит. Но почему то решил безрассудно с ней обойтись, ведь нищий мог подумать что это какая то типа игрушечная фишка, или что то вреде того, и просто выбросить.
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Старый Сегодня, 18:39
#5
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,671
Благодарностей: 526
КП: 0.081
Автор темы Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Мужик который бросил эту монету по любому знал сколько она стоит. Но почему то решил безрассудно с ней обойтись,
А бывает, что и на обеспеченных накатывает что-то такое, ну что вот им хочется просто сделать доброе дело для первого на глаза попавшего человека и они расстаются с крупными суммами, ну или вещами, как в нашем случае виде монетки. Тут тем более Рождество. Праздничное настроение.
Хотя конечно не исключаю, может мужик чего-то попутал в попыхах. И такое бывает, иногда.

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Mulia Посмотреть сообщение
А почему бы было не найти человека, который бросил нищему эту монету.
Да может и не расстроен. Может он так намеренно сделал, ради праздника, скажем так Многие британцы иногда и не такие кренделя выделывают. У них там свой, местный менталитет. То есть они живут немножко в другом мире.
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 18:43
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,363
Благодарностей: 123
КП: 0.084
Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
А бывает, что и на обеспеченных накатывает что-то такое, ну что вот им хочется просто сделать доброе дело для первого на глаза попавшего человека и они расстаются с крупными суммами, ну или вещами, как в нашем случае виде монетки. Тут тем более Рождество. Праздничное настроение.
Хотя конечно не исключаю, может мужик чего-то попутал в попыхах. И такое бывает, иногда.
Если хотел доброе дело сделать - хоть бы сказал бомжу что монетка дорогая. А то бомж мог бы подумать что это что типа игрушечной фишки и чего то вроде того. И выкинуть ее или поменять на водку.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 18:49
#7
Мастер
 
Имя: FMFM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.09.2014
Сообщений: 3,112
Благодарностей: 491
КП: 0.228
Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
Ну теперь если он продаст счастливую монету и например откроет бизнес по уборке квартир, чистке обуви и тп, то пожалуй в богатой стране вполне сможет этот начальный капитал за год умножить раз в пять. Уже кстати были истории, когда бомжи превращались в богачей.
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FMFM вне форума  
Старый Сегодня, 19:06
#8
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 806
Благодарностей: 93
КП: 0.267
Re: Новогодний кролик обогатил нищего на 10 тысяч фунтов-стерлингов
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
А бывает, что и на обеспеченных накатывает что-то такое, ну что вот им хочется просто сделать доброе дело для первого на глаза попавшего человека и они расстаются с крупными суммами, ну или вещами, как в нашем случае виде монетки. Тут тем более Рождество. Праздничное настроение.
Хотя конечно не исключаю, может мужик чего-то попутал в попыхах. И такое бывает, иногда.

добавлено через 3 минуты

Да может и не расстроен. Может он так намеренно сделал, ради праздника, скажем так Многие британцы иногда и не такие кренделя выделывают. У них там свой, местный менталитет. То есть они живут немножко в другом мире.
А мне как-то больше нравится думать, что действительно, это была "запланированная акция", на удачу - если бомж хороший человек, то он поймет что ему попало в руки, обогатиться и сможет правильно использовать полученные деньги.
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