Курс биткоина обвалился ниже $900

После нескольких недель стремительного роста курс биткоина в четверг, 5 января, неожиданно пошел вниз. В течение нескольких минут стоимость криптовалюты на биржах упала более чем на $200, опустившись до отметок ниже $900.
Напомним, 1 января биткоин преодолел отметку в $1000 и укрепился в последующие дни. За последние 24 часа его стоимость доходила до $1140 на европейских и американских биржах, и превышала $1200 на азиатских площадках.
Однако около 13:00 UTC (16:00 мск) началось резкое снижение, которые иначе как обвалом назвать нельзя.
В какой-то момент курс криптовалюты опустился до $890, после чего, права несколько восстановил позиции, поднявшись до $925 (13:30 UTC).
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