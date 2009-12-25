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Курс биткоина обвалился ниже $900

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Старый Сегодня, 17:40
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
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награды Волшебный горшочек 
Курс биткоина обвалился ниже $900
После нескольких недель стремительного роста курс биткоина в четверг, 5 января, неожиданно пошел вниз. В течение нескольких минут стоимость криптовалюты на биржах упала более чем на $200, опустившись до отметок ниже $900.


Напомним, 1 января биткоин преодолел отметку в $1000 и укрепился в последующие дни. За последние 24 часа его стоимость доходила до $1140 на европейских и американских биржах, и превышала $1200 на азиатских площадках.

Однако около 13:00 UTC (16:00 мск) началось резкое снижение, которые иначе как обвалом назвать нельзя.

В какой-то момент курс криптовалюты опустился до $890, после чего, права несколько восстановил позиции, поднявшись до $925 (13:30 UTC).

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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 160
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Курс биткоина обвалился ниже $900
что творится,граждане?Я волнуюсь!
А вообще спасибо за новость. Читал с большим увлечением.
Эксперты форума,объясните пожалуйста с чем это связано?
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