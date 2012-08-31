Анна Чернобай Скайп: cher777889



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Как и почему росла цена биткоина в 2016 году



Между тем, для многих крипто-энтузиастов было очевидно тогда и особенно сейчас, что это было отличное время для покупки биткоина. Ведь уже с конца 2015 года биткоин начал расти и не останавливается до сих пор. Тем более что в конце декабря 2016 года цена криптовалюты на разных биржах варьировалась от $930 до $1000.





Brexit



Практически вертикальный взлет биткоина наблюдался в мае-июне, перед проведением британского референдума о выходе из ЕС. За первые две недели июня биткоин вырос на 50% и остановился только в преддверии халвинга. Цена росла с 11 по 19 июня включительно, а уже 20 числа резко обвалилась почти на $200. Однако уже 23 июня, в день оглашения результатов Brexit, биткоин снова начал расти.





Уполовинивание награды за блок



Халвинг или уполовинивание награды за блок, произошедшее в начале июля, было отмечено значительным ростом цены биткоина до и довольно продолжительным спадом после. Однако халвинг — это один из ключевых факторов, повлиявших на рост цены биткоина, поскольку при уменьшении награды за найденный блок майнерам все еще необходимо покрывать свои операционные расходы и если они получают меньше биткоинов, значит эти биткоины должны стоить дороже.



Примечательно, что некоторые коммерческие майнеры даже объявили о банкротстве в преддверии халвинга, но, в целом, рынок устоял и вернулся к тенденции уверенного роста. К влиянию халвинга на цену биткоина апеллировали многие эксперты, хотя и с оговорками, что рынок почувствует влияние этого фактора не сразу.



Взлом криптовалютной биржи Bitfinex



Взлом криптовалютной биржи Bitfinex привел к падению биткоина почти на $100. Паника распространилась на все сообщество, другие биржи временно закрывались, многие инвесторы поспешно выводили деньги, обваливая цену. Рынку понадобился почти месяц, чтобы биткоин начал вновь показывать стабильный рост.





Выборы в США



Выборы президента США — одно из самых главных событий этого года, которое повлияло не только на традиционные фондовые рынки, но и на рынок криптовалют. Уолл Стрит делал ставку на кандидата от истеблишмента Хиллари Клинтон, с которой имеет довольно тесные связи. В то же время, темная лошадка Дональд Трамп за время своей кампании сделал целый ряд скандальных заявлений, взволновавших либеральную общественность и финансовые элиты. В случае победы Трампа финансисты предрекали обвал рынков по всему миру и в ретроспективе можно сказать, что эти прогнозы накликали беду, когда Трамп, неожиданно для большинства экспертов, был избран президентом.



В то время как фондовые биржи по всему миру впадали в панику, биткоин начал очередной взлет, который продолжается до сих пор.





SegWit



Количество биткоиновых транзакций постоянно растет, и сообщество столкнулось с проблемой масштабирования сети. Одним из очевидных решений является увеличение размера блока, но это требует изменения принципиальной части кода и, как следствие, — хардфорка, на который большинство майнеров пока не готовы.



Питер Велле, один из разработчиков биткоина, предложил оригинальное решение проблемы, которое не требовало общего консенсуса. Segregated Witness — это технология, выводящая электронные подписи из тела блока и, таким образом, освобождающая пространство для дополнительных транзакций. Майнеры, не интегрировавшие эту надстройку, просто игнорируют сгенерированные с ее помощью блоки, что не приводит к нарушению консенсуса.



Релиз Bitcoin Core с поддержкой SegWit 27 октября и активация самой надстройки 15 ноября придали биткоину дополнительных сил, открыв новые горизонты. Например, такие, как возможная в скором времени интеграция Lightning Network. Именно после активации SegWit цена биткоина начала свой стремительный предновогодний рост, не останавливающийся до сих пор. С момента активации SegWit цена биткоина выросла более чем на $300 и в пике достигала отметки $1035 (уже в 2017 году), по данным биржи Bitfinex.



Однако в сообществе, как известно, существует и другой взгляд на SegWit, да и на будущее развитие биткоина в целом. Например, CEO китайской компании BitKan Лион Янг считает, что биткоин будет становиться все более популярным, но вряд ли сможет полностью соответствовать нуждам глобальной экономики.



Цитата: “Поэтому, глядя в будущее, я считаю, что биткоин должен существовать в виде локальных сетей. Так что я поддерживаю разработки в области технологий сайд-чейнов. Что касается SegWit, думаю, это слишком сложная технология для децентрализованной системы. SegWit сделает простую структуру биткоина такой же сложной, как ETH, что приведет к хаосу. Для сети биткоина это представляет большую опасность, так что я лично не согласен с интеграцией SegWit”, —



Winklevoss Bitcoin Trust



Еще одно событие середины осени — заявление братьев Уинклвосс о планах создать биткоиновый биржевой инвестиционный фонд, администрируемый State Street. В октябре стало известно, что SEC не спешит одобрять заявку на создание первого биткоинового ETF.



Может понадобиться еще не один год для реализации этой инициативы, но сама новость о возможном выходе биткоина на традиционный инвестиционный рынок сыграла роль в увеличении цены криптовалюты. Об этом за прошедший год также неоднократно заявляли многие эксперты.



Китай



Подъем биткоина в этом году в большей мере связывают и с выходом на крипторынок крупных китайских инвесторов из-за девальвации юаня. В этом году с действиями китайских китов связывают несколько периодов роста криптовалюты, включая и нынешний предновогодний взлет.



После того как ЦБ Китая установил средний обменный курс юаня на 0,2% ниже, 24 октября 2016 курс китайской национальной валюты к доллару обновил шестилетний минимум. Китайские трейдеры и сами признают эффект, который они произвели на рынок. Вместе с тем, многие из них не считают рост цены биткоина самоцелью.

Цитата: “Из-за сильного давления на китайскую экономику и ожиданий вокруг девальвации юаня, биткоин в очередной раз достиг своего исторического максимума в 2016 году. Мы можем сказать, что китайский рынок во многом подогрел этот ценовой рост. Инвесторы восхищены этим, но нам следует помнить и о сопутствующих рисках. […] Резко возросшая цена представляет для биткоина самый серьезный риск. Ведь она может стимулировать государственную активность в направлении противодействия отмыванию денег и привести к падению цены. Так что это достаточно рискованно для здорового развития экосистемы биткоина. Тем не менее, мы стали свидетелями того, как после восьми лет развития вокруг биткоина сформировалась собственная сильная экосистема, которая не исчезнет просто так. Биткоин будет развиваться вне зависимости от колебаний цены”, —



Бум краудсейлов / ICO



Не стоит игнорировать и пресыщение альткоинами, постепенно охватывающее рынок. После лавины новых монет и ICO прошлых двух лет, большинство из которых принесли ощутимую прибыль только спекулянтам, инвесторы постепенно убеждаются в том, что биткоин — самый надежный актив.



Цитата: “Мы видим, что большинство ICO собирали средства в биткоинах. Этот феномен отлично демонстрирует его ценность. Думаю, появление новых криптомонет неизбежно. На первый взгляд, может ошибочно показаться, что они угрожают статусу биткоина, но фактически появление новых криптовалют лишь укрепит его роль. Например, появление Ethereum внесло лепту в разработку сайдчейнов для биткоина и Rootstock, а хардфорк Ethereum можно рассматривать как экспериментальную площадку для будущей эволюции самого биткоина“, —



Чем хуже, тем лучше?



Очевидно, что политические пертурбации и встряски традиционной экономики только укрепляют биткоин, поэтому некоторые эксперты называют его новым золотом. Это сравнение не совсем корректно, но тенденцию трудно игнорировать и криптовалютные инвесторы смотрят в мрачное будущее с оптимизмом.



В 2017 году все взгляды будут устремлены на нового хозяина Белого дома. Многие пункты заявленной им политической программы могут пагубно отразиться на американской (и мировой) экономике.



Неясны пока и последствия Brexit. В 2017 году Великобритания официально покинет Евросоюз. Реакцию мировых рынков на такое серьезное изменение правил игры трудно предсказать, но очевидно, что она будет весьма болезненной.



В 2016 году китайская экономика стоически выдержала девальвацию юаня и растущие долги, но эти факторы могут сыграть роль в будущем, учитывая резкие заявления Трампа в сторону крупнейшего торгового партнера Соединенных Штатов во время его предвыборной кампании.



Источник Еще в начале 2014 года The Guardian назвали биткоин худшей инвестицией года. Не отставали и другие эксперты, пророчившие криптовалюте одну смерть за другой. Действительно, в то время цена биткоина уверенно снижалась, и эта тенденция сохранялась на протяжении почти всего 2015 года.Между тем, для многих крипто-энтузиастов было очевидно тогда и особенно сейчас, что это было отличное время для покупки биткоина. Ведь уже с конца 2015 года биткоин начал расти и не останавливается до сих пор. Тем более что в конце декабря 2016 года цена криптовалюты на разных биржах варьировалась от $930 до $1000.Практически вертикальный взлет биткоина наблюдался в мае-июне, перед проведением британского референдума о выходе из ЕС. За первые две недели июня биткоин вырос на 50% и остановился только в преддверии халвинга. Цена росла с 11 по 19 июня включительно, а уже 20 числа резко обвалилась почти на $200. Однако уже 23 июня, в день оглашения результатов Brexit, биткоин снова начал расти.Халвинг или уполовинивание награды за блок, произошедшее в начале июля, было отмечено значительным ростом цены биткоина до и довольно продолжительным спадом после. Однако халвинг — это один из ключевых факторов, повлиявших на рост цены биткоина, поскольку при уменьшении награды за найденный блок майнерам все еще необходимо покрывать свои операционные расходы и если они получают меньше биткоинов, значит эти биткоины должны стоить дороже.Примечательно, что некоторые коммерческие майнеры даже объявили о банкротстве в преддверии халвинга, но, в целом, рынок устоял и вернулся к тенденции уверенного роста. К влиянию халвинга на цену биткоина апеллировали многие эксперты, хотя и с оговорками, что рынок почувствует влияние этого фактора не сразу.Взлом криптовалютной биржи Bitfinex привел к падению биткоина почти на $100. Паника распространилась на все сообщество, другие биржи временно закрывались, многие инвесторы поспешно выводили деньги, обваливая цену. Рынку понадобился почти месяц, чтобы биткоин начал вновь показывать стабильный рост.Выборы президента США — одно из самых главных событий этого года, которое повлияло не только на традиционные фондовые рынки, но и на рынок криптовалют. Уолл Стрит делал ставку на кандидата от истеблишмента Хиллари Клинтон, с которой имеет довольно тесные связи. В то же время, темная лошадка Дональд Трамп за время своей кампании сделал целый ряд скандальных заявлений, взволновавших либеральную общественность и финансовые элиты. В случае победы Трампа финансисты предрекали обвал рынков по всему миру и в ретроспективе можно сказать, что эти прогнозы накликали беду, когда Трамп, неожиданно для большинства экспертов, был избран президентом.В то время как фондовые биржи по всему миру впадали в панику, биткоин начал очередной взлет, который продолжается до сих пор.Количество биткоиновых транзакций постоянно растет, и сообщество столкнулось с проблемой масштабирования сети. Одним из очевидных решений является увеличение размера блока, но это требует изменения принципиальной части кода и, как следствие, — хардфорка, на который большинство майнеров пока не готовы.Питер Велле, один из разработчиков биткоина, предложил оригинальное решение проблемы, которое не требовало общего консенсуса. Segregated Witness — это технология, выводящая электронные подписи из тела блока и, таким образом, освобождающая пространство для дополнительных транзакций. Майнеры, не интегрировавшие эту надстройку, просто игнорируют сгенерированные с ее помощью блоки, что не приводит к нарушению консенсуса.Релиз Bitcoin Core с поддержкой SegWit 27 октября и активация самой надстройки 15 ноября придали биткоину дополнительных сил, открыв новые горизонты. Например, такие, как возможная в скором времени интеграция Lightning Network. Именно после активации SegWit цена биткоина начала свой стремительный предновогодний рост, не останавливающийся до сих пор. С момента активации SegWit цена биткоина выросла более чем на $300 и в пике достигала отметки $1035 (уже в 2017 году), по данным биржи Bitfinex.Однако в сообществе, как известно, существует и другой взгляд на SegWit, да и на будущее развитие биткоина в целом. Например, CEO китайской компании BitKan Лион Янг считает, что биткоин будет становиться все более популярным, но вряд ли сможет полностью соответствовать нуждам глобальной экономики.прокомментировал Лион Янг.Еще одно событие середины осени — заявление братьев Уинклвосс о планах создать биткоиновый биржевой инвестиционный фонд, администрируемый State Street. В октябре стало известно, что SEC не спешит одобрять заявку на создание первого биткоинового ETF.Может понадобиться еще не один год для реализации этой инициативы, но сама новость о возможном выходе биткоина на традиционный инвестиционный рынок сыграла роль в увеличении цены криптовалюты. Об этом за прошедший год также неоднократно заявляли многие эксперты.Подъем биткоина в этом году в большей мере связывают и с выходом на крипторынок крупных китайских инвесторов из-за девальвации юаня. В этом году с действиями китайских китов связывают несколько периодов роста криптовалюты, включая и нынешний предновогодний взлет.После того как ЦБ Китая установил средний обменный курс юаня на 0,2% ниже, 24 октября 2016 курс китайской национальной валюты к доллару обновил шестилетний минимум. Китайские трейдеры и сами признают эффект, который они произвели на рынок. Вместе с тем, многие из них не считают рост цены биткоина самоцелью.считает CEO BitKan Лион ЯнгНе стоит игнорировать и пресыщение альткоинами, постепенно охватывающее рынок. После лавины новых монет и ICO прошлых двух лет, большинство из которых принесли ощутимую прибыль только спекулянтам, инвесторы постепенно убеждаются в том, что биткоин — самый надежный актив.считает CEO BitKan Лион ЯнгОчевидно, что политические пертурбации и встряски традиционной экономики только укрепляют биткоин, поэтому некоторые эксперты называют его новым золотом. Это сравнение не совсем корректно, но тенденцию трудно игнорировать и криптовалютные инвесторы смотрят в мрачное будущее с оптимизмом.В 2017 году все взгляды будут устремлены на нового хозяина Белого дома. Многие пункты заявленной им политической программы могут пагубно отразиться на американской (и мировой) экономике.Неясны пока и последствия Brexit. В 2017 году Великобритания официально покинет Евросоюз. Реакцию мировых рынков на такое серьезное изменение правил игры трудно предсказать, но очевидно, что она будет весьма болезненной.В 2016 году китайская экономика стоически выдержала девальвацию юаня и растущие долги, но эти факторы могут сыграть роль в будущем, учитывая резкие заявления Трампа в сторону крупнейшего торгового партнера Соединенных Штатов во время его предвыборной кампании.

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