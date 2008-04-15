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На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени

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Старый Сегодня, 17:07
#1
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На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Решение Национального банка Украины снизить сумму наличных расчетов для физлиц до 1,8 тысячи долларов положительно скажется на выводе экономики из тени и позволит оздоровить финансовую систему, заявили в четверг в пресс-службе министерства экономического развития и торговли страны.

Нацбанк Украины с 4 января снизил сумму наличных расчетов для физических лиц в течение одного дня со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен (с 5,5 тысячи долларов до 1,8 тысячи долларов). Регулятор рассчитывает, что нововведение обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему и ускорит ее оборот, а также сузит сферу использования наличных и ускорит развитие банковского сегмента.

«Детенизация будет происходить в результате уменьшения возможностей легализации доходов (сомнительных или незаконных), в частности, путем операций по приобретению и продаже ценностей, недвижимости, услуг высокой стоимости. Кроме того, такое ограничение будет способствовать существенному уменьшению наличных денег в обращении в пределах объемов, превышающих текущие потребности потребителя», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономразвития отмечают, что после введения ограничения уменьшение уровня теневой экономики на начальном этапе оценивается в пределах 4%.

«Решение не затронет интересы простых людей, поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тысяч гривен. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем. Влияние такого решения на детенизацию также трудно переоценить», — сказал первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По данным Минэкономразвития, в I полугодии 2016 года уровень теневой экономики составил 38% от официального ВВП, что на 4% меньше показателя соответствующего периода 2015 года.

https://news.mail.ru/economics/28341327/
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Старый Сегодня, 17:33
#2
Мастер
 
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Re: На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Разумное решение.Вот теперь видны первые шаги в деле борьбы с коррупцией.У нас такого нет пока,к сожалению.Главное ,Украинским властям не дойти до такого абсурда как в Индии.Ну теперь надо отслеживать следующие шаги,дальше продолжать бороться с коррупцией.
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akva31z вне форума  
Старый Сегодня, 17:41
#3
Интересующийся
 
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Сообщений: 160
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Re: На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
не понимаю позитива по поводу новостей из Украины. У нас любая хорошая идея пачкается многократным слоем грязи. Пока не увижу явное улучшение,считаю что новости такого рода просто замыливание глаз.
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Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 17:45
#4
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Инвестирую в: Форекс
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Re: На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Да никто ничего не будет делать.
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Старый Сегодня, 18:01
#5
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Re: На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Извините за занудство и поправку, но правильно писать в Украине, если опираться на правила)
А закон интересный, теперь все крупные покупки и сделки будут контролироваться, уже государство не обманешь в крупных масштабах)
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