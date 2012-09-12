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Коболев рассказал, когда заработает монетизирована версия субсидий

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Коболев рассказал, когда заработает монетизирована версия субсидий
Монетизирована версия субсидий может заработать уже в апреле 2017 года.

Такой прогноз на «5 канале» высказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на амбарный. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета за субсидией и дальнейшее перевода средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

«Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80. И по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток в 20 грн должен быть передан этом потребителю – как бонус за то, что он использовал меньше энергии, сэкономил. И здесь как раз мы делаем анализ, или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшенные стимулы для экономии, и эти стимулы надо возвращать», – заявил глава «Нафтогаза».

Ранее Коболев рассказал, что монетизация субсидий, получать населения от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

По материалам 5 канал
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
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