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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:17 Сегодня, 18:17 Сегодня, 16:57 #1 AdamantFinance Компания Adamant Finance (adamantfinance.com)

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.08.2016 Сообщений: 10 Поблагодарили: 1 раз КП: 0.000 Аналитика от компании Adamant Finance Технический анализ валютных пар EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF за 05.01.2017









EURUSD











Пара пробила вчера верхнюю трендовую линию, выбрав направление движения. Можно было пробовать покупки, но рекомендаций не давал, так как эти покупки проходили против тренда. Сегодня ожидается много важной статистики по США, поэтому возможен рост волатильности на американской сессии. Цена находится у верхней границы МА-канала, поэтому рекомендаций не даю.

На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Пара торговалась волатильно прошлую неделю на низком объеме. На этой неделе можно ожидать восходящую коррекцию.

На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Наблюдаем.







GBPUSD











Пара преодолела трендовую линию и направилась вверх, развернув тренд. По этой причине не хотел вчера торопиться, так как были сомнения в развитии нисходящего движения. Сегодня можно пробовать покупки из района МА55, скорее всего на американской сессии. Вход в рынок необходим до американских торгов.

На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Цены притормозили снижение, и возможно началось развитие длительной коррекции. На этой неделе ожидаю некоторого роста.

На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Покупки из района МА55 со стопом за ней.







AUDUSD











Пара обозначила вчера восходящий тренд, поэтому сегодня можно рассмотреть покупки. Покупки можно исполнить, если на европейской сессии произойдет откат к МА55 и под американскую сессию войти в рынок. Если на европейской сессии рост пары продолжится, то позднее входить в рынок не следует.

На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Пара ушла на коррекцию в соответствии с ожиданиями после достижения долгожданной цели 0,7180. На этой неделе ожидаю восходящей коррекции.

На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Покупки из района МА55 со стопом за ней.







USDCHF











Пара разыграла ситуацию аналогичную евро. Была пробита нижняя линия тренда, и можно было рассмотреть продажи. Рекомендаций не давал, так как продажи проходили против тренда. Сегодня опять рекомендаций дать не могу, так как цена находится на значительном расстоянии от линии баланса.

На недельном графике восходящий тренд, так как цена движется выше МА55. Пара встретила серьезное сопротивление в районе 1,03000. На этой неделе можно ожидать отхода цен от оттого уровня.

На часовом графике нисходящий тренд, так как МА-канал движется вниз, и цена находится ниже МА55. Наблюдаем.















Анализ рынка драгметаллов 05.01.2017









GOLD (XAUUSD)











Золото не позволило исполнить покупки от МА55 по рекомендации, так как цена не приближалась к линии баланса. Протоколы последнего заседания ФРС США не принесли чего-то конкретного. В них говорится, что пока все находится в неопределенности, так как новый президент Трамп непредсказуемая личность. Вначале нужно увидеть его действия в отношении экономики, а потом можно что-то прогнозировать. Это дает золоту пространство для роста.

На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Цены не достигали уровня 1100,00, и вероятно этого не случится в ближайшее время. Ожидаю на этой неделе продолжения коррекционного роста цен.

На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Рекомендаций не даю, так как цена находится у верхней границы МА-канала.







SILVER (XAGUSD)











Серебро не возвращалось в район 16,24, поэтому войти в рынок не было возможности. Сегодня утром цены устремились вверх, достигнув верхней границы МА-канала, что не позволяет войти в рынок, так как риск высок.

На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Прошедшая неделя закрылась с повышением, указывая на начало коррекции. На этой неделе коррекционный рост может продолжиться.

На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Рекомендаций не даю, так как цена находится у верхней границы МА-канала. Пара пробила вчера верхнюю трендовую линию, выбрав направление движения. Можно было пробовать покупки, но рекомендаций не давал, так как эти покупки проходили против тренда. Сегодня ожидается много важной статистики по США, поэтому возможен рост волатильности на американской сессии. Цена находится у верхней границы МА-канала, поэтому рекомендаций не даю.На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Пара торговалась волатильно прошлую неделю на низком объеме. На этой неделе можно ожидать восходящую коррекцию.На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Наблюдаем.Пара преодолела трендовую линию и направилась вверх, развернув тренд. По этой причине не хотел вчера торопиться, так как были сомнения в развитии нисходящего движения. Сегодня можно пробовать покупки из района МА55, скорее всего на американской сессии. Вход в рынок необходим до американских торгов.На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Цены притормозили снижение, и возможно началось развитие длительной коррекции. На этой неделе ожидаю некоторого роста.На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Покупки из района МА55 со стопом за ней.Пара обозначила вчера восходящий тренд, поэтому сегодня можно рассмотреть покупки. Покупки можно исполнить, если на европейской сессии произойдет откат к МА55 и под американскую сессию войти в рынок. Если на европейской сессии рост пары продолжится, то позднее входить в рынок не следует.На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Пара ушла на коррекцию в соответствии с ожиданиями после достижения долгожданной цели 0,7180. На этой неделе ожидаю восходящей коррекции.На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Покупки из района МА55 со стопом за ней.Пара разыграла ситуацию аналогичную евро. Была пробита нижняя линия тренда, и можно было рассмотреть продажи. Рекомендаций не давал, так как продажи проходили против тренда. Сегодня опять рекомендаций дать не могу, так как цена находится на значительном расстоянии от линии баланса.На недельном графике восходящий тренд, так как цена движется выше МА55. Пара встретила серьезное сопротивление в районе 1,03000. На этой неделе можно ожидать отхода цен от оттого уровня.На часовом графике нисходящий тренд, так как МА-канал движется вниз, и цена находится ниже МА55. Наблюдаем.Золото не позволило исполнить покупки от МА55 по рекомендации, так как цена не приближалась к линии баланса. Протоколы последнего заседания ФРС США не принесли чего-то конкретного. В них говорится, что пока все находится в неопределенности, так как новый президент Трамп непредсказуемая личность. Вначале нужно увидеть его действия в отношении экономики, а потом можно что-то прогнозировать. Это дает золоту пространство для роста.На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Цены не достигали уровня 1100,00, и вероятно этого не случится в ближайшее время. Ожидаю на этой неделе продолжения коррекционного роста цен.На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Рекомендаций не даю, так как цена находится у верхней границы МА-канала.Серебро не возвращалось в район 16,24, поэтому войти в рынок не было возможности. Сегодня утром цены устремились вверх, достигнув верхней границы МА-канала, что не позволяет войти в рынок, так как риск высок.На недельном графике нисходящий тренд, так как цена находится ниже МА55. Прошедшая неделя закрылась с повышением, указывая на начало коррекции. На этой неделе коррекционный рост может продолжиться.На часовом графике восходящий тренд, так как МА-канал движется вверх, и цена находится выше МА55. Рекомендаций не даю, так как цена находится у верхней границы МА-канала.

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