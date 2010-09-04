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Стартап Show My Homework привлек £2.4 млн инвестиций

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Стартап Show My Homework привлек £2.4 млн инвестиций



Британская компания Satchel из Лондона на основе стартапа платформы Show My Homework (показа домашних заданий и выполнения работ) привлекла £2.4 млн. инвестиций.

Инвестором стала венчурная компания LocalGlobe.

Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения разработки продуктов и расширения рынка за пределами Великобритании.

Платформа создана бывшим учителем Наимиш Гохилом, который является основателем, председателем и генеральным директором компании Satchel. Show My Homework является инновационной платформой для средних школ, которая позволяет преподавателям устанавливать домашнее задание в классе и контролировать домашнюю работу, сохраняя при этом для родителей информацию о прогрессе учебы их ребенка.

Быстрая и умная платформа способна управлять домашними заданиями и служит для обучения школьников. Приложения позволяют создавать, проверять и представлять домашнее задания учителям. Авто-ступенчатая орфография, тесты и викторины позволяют учителям быстро отвечать обратно и студенты прогрессируют быстрее, экономия времени каждого.

Платформа доступна на ноутбуке, настольном компьютере, планшете и смартфоне. Ее используют 1500 школ по всему миру, в Великобритании, Китае, Новой Зеландии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В Satchel работают уже более 80 человек в офисе рядом с Олимпийским стадионом в Стратфорде. Компания также планирует открыть офис в Дубае в начале следующего года, где ее бренд уже известен многим учителям в школах в этом регионе. Это платформа обучения для 21-го века.

Перевод специально для mmgp.ru


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горячие новости, инвестиции, стартап
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