Стартап Show My Homework привлек £2.4 млн инвестиций





Британская компания Satchel из Лондона на основе стартапа платформы Show My Homework (показа домашних заданий и выполнения работ) привлекла £2.4 млн. инвестиций.



Инвестором стала венчурная компания LocalGlobe.



Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения разработки продуктов и расширения рынка за пределами Великобритании.



Платформа создана бывшим учителем Наимиш Гохилом, который является основателем, председателем и генеральным директором компании Satchel. Show My Homework является инновационной платформой для средних школ, которая позволяет преподавателям устанавливать домашнее задание в классе и контролировать домашнюю работу, сохраняя при этом для родителей информацию о прогрессе учебы их ребенка.



Быстрая и умная платформа способна управлять домашними заданиями и служит для обучения школьников. Приложения позволяют создавать, проверять и представлять домашнее задания учителям. Авто-ступенчатая орфография, тесты и викторины позволяют учителям быстро отвечать обратно и студенты прогрессируют быстрее, экономия времени каждого.



Платформа доступна на ноутбуке, настольном компьютере, планшете и смартфоне. Ее используют 1500 школ по всему миру, в Великобритании, Китае, Новой Зеландии и Объединенных Арабских Эмиратах.



В Satchel работают уже более 80 человек в офисе рядом с Олимпийским стадионом в Стратфорде. Компания также планирует открыть офис в Дубае в начале следующего года, где ее бренд уже известен многим учителям в школах в этом регионе. Это платформа обучения для 21-го века.



Перевод специально для mmgp.ru





