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Тюменская фитнес-студия начала принимать биткойны

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#1
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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,083
Благодарностей: 470
КП: 0.429
Тюменская фитнес-студия начала принимать биткойны
Купить абонемент в «спортзал будущего» за криптовалюту можно уже сегодня.

Тюменская сеть студий фитнеса NanoFitness первая в мире объявила о начале приема криптовалюты Bitcoin в качестве оплаты за свои абонементы и сопутствующие услуги.

Ещё одна особенность уникальной спортивной площадки - применение в тренировках EMS-технологий и передового оборудования: 1 занятие = 20 минут. Максимальный эффект с минимальными усилиями.


Официально старт приема криптовалюты объявлен 3 января 2017 года, в день рождения Bitcoin. В эксперименте задействованы студии NanoFitness в Санкт-Петербурге и Тюмени


Персонал компании прошел необходимую подготовку в части квалифицированной поддержки клиентов - держателей биткойнов. О приёме биткойнов также свидетельствуют наклейки, размещенные на входных дверях в фитнес-студии.
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Анна Чернобай на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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