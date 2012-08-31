Тюменская фитнес-студия начала принимать биткойны

Купить абонемент в «спортзал будущего» за криптовалюту можно уже сегодня.
Тюменская сеть студий фитнеса NanoFitness первая в мире объявила о начале приема криптовалюты Bitcoin в качестве оплаты за свои абонементы и сопутствующие услуги.
Ещё одна особенность уникальной спортивной площадки - применение в тренировках EMS-технологий и передового оборудования: 1 занятие = 20 минут. Максимальный эффект с минимальными усилиями.
Официально старт приема криптовалюты объявлен 3 января 2017 года, в день рождения Bitcoin. В эксперименте задействованы студии NanoFitness в Санкт-Петербурге и Тюмени
Персонал компании прошел необходимую подготовку в части квалифицированной поддержки клиентов - держателей биткойнов. О приёме биткойнов также свидетельствуют наклейки, размещенные на входных дверях в фитнес-студии.