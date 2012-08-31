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Рыночная капитализация биткоина выросла до $18 млрд

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#1
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Рыночная капитализация биткоина выросла до $18 млрд
В четверг, 5 января, рыночная капитализация первой криптовалюты впервые превысила отметку в $18 млрд. На 11:00 UTC этот показатель составил $18,167 млрд.

Рыночная капитализация биткоина продолжает увеличиваться на фоне растущей цены криптовалюты. За последние сутки курс биткоина несколько раз пересекал отметку в $1100 на европейских и американских биржах, в то время как на азиатских площадках его цена периодически поднималась выше $1200.

В то же время торговый паттерн в последние часы отличается высокой волатильностью – несколько раз можно было наблюдать резкое снижение цены до отметок ниже $1050.


На момент публикации средневзвешенный курс биткоина по данным Coinmarketcap составляет $1118.79.

Напомним, всего две недели назад – 21 декабря 2016 года – капитализация биткоина добралась до $13 млрд. Таким образом, за этот короткий промежуток времени прирост составил $5 млрд.
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