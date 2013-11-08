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Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015, что дальше?

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#1
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Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015, что дальше?

Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти.
В России курс доллара упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные торгов Московской биржи.
По состоянию на 14.20 доллар упал до отметки 59,61 рубля за доллар. Накануне, 4 января, торги закрылись на отметке 60,46 рубля за доллар.

Отметим, что последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 рубля за доллар.

Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE.
Так мартовский фьючерс нефти торговался на отметке 56,74 доллара за баррель.

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