Toyota создала автомобиль с искусственным интеллектом

Японский автомобильный гигант Toyota
презентовал новый концепт автомобиля с искусственным интеллектом, сообщает Autonews.ru.
Премьера "умного" транспортного средства состоялась на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Концепт получил название Concept-i. Машина оснащена системой искусственного интеллекта Yui. Технология взаимодействует с водителем, при этом постоянно совершенствуется и подстраивается под автовладельца.
Например, автомобиль может запоминать маршруты, заранее оплачивать место на парковке или выбирать наиболее удобный вариант подъезда. Также система может отслеживать самочувствие владельца и его настроение.
Дизайном автомобиля занималась студия Calty Design Research Toyota.
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