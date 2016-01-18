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Toyota создала автомобиль с искусственным интеллектом

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Toyota создала автомобиль с искусственным интеллектом
Японский автомобильный гигант Toyota презентовал новый концепт автомобиля с искусственным интеллектом, сообщает Autonews.ru.

Премьера "умного" транспортного средства состоялась на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Концепт получил название Concept-i. Машина оснащена системой искусственного интеллекта Yui. Технология взаимодействует с водителем, при этом постоянно совершенствуется и подстраивается под автовладельца.

Например, автомобиль может запоминать маршруты, заранее оплачивать место на парковке или выбирать наиболее удобный вариант подъезда. Также система может отслеживать самочувствие владельца и его настроение.

Дизайном автомобиля занималась студия Calty Design Research Toyota.
Подробнее: https://tengrinews.kz/autos/Toyota-s...lektom-309469/

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