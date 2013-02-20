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Аналитическая компания SocialCode покупает израильский стартап MentAd

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Аналитическая компания SocialCode покупает израильский стартап MentAd

Аналитическая компания SocialCode покупает израильский стартап MentAd.

Американская компания SocialCode является лидером в области средств массовой информации и аналитики.

Флагманским продуктом израильского стартапа MentAd является собственная разработка прогностической платформы маркетинговой технологии для предоставления дополнительного масштабирования и повышения производительности в социальной, мобильной сфере и видеорекламе ведущих брендов, что в свою очередь обязательно повысит такой финансовый показатель как коэффициент ROI (Return On Investment).

Стартап MentAd был создан в Израиле (г.Тель-Авив) в 2011 году. Его основали Даниэль Романо (Daniel Romano) и Юваль Барор (Yuval Baror), и за время своей деятельности уже смог привлечь инвестиции в размере 4.700.000 долларов. Инвесторами стартапа выступали такие финансовые организации как: венчурные фонды Blumberg Capital, Flint Capital, Titanium Investments, Edison VC, и краудинвестинговая платформа OurCrowd целью которой является финансирование стартапов на ранней стадии их жизненного цикла.

Сумма сделки по поглощению стартапа MentAd не разглашается.

Перевод специально для форума MMGP.

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startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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