Аналитическая компания SocialCode покупает израильский стартап MentAd.
Американская компания SocialCode
является лидером в области средств массовой информации и аналитики.
Флагманским продуктом израильского стартапа MentAd
является собственная разработка прогностической платформы маркетинговой технологии для предоставления дополнительного масштабирования и повышения производительности в социальной, мобильной сфере и видеорекламе ведущих брендов, что в свою очередь обязательно повысит такой финансовый показатель как коэффициент ROI
(Return On Investment).
Стартап MentAd
был создан в Израиле (г.Тель-Авив) в 2011 году. Его основали Даниэль Романо (Daniel Romano) и Юваль Барор (Yuval Baror), и за время своей деятельности уже смог привлечь инвестиции в размере 4.700.000 долларов
. Инвесторами стартапа выступали такие финансовые организации как: венчурные фонды Blumberg Capital, Flint Capital, Titanium Investments, Edison VC, и краудинвестинговая платформа OurCrowd целью которой является финансирование стартапов на ранней стадии их жизненного цикла.
Сумма сделки по поглощению стартапа MentAd
не разглашается.
Перевод специально для форума MMGP
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