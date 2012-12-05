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Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США

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Старый Сегодня, 15:55
#1
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
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Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Спецслужбы закончили расследование по поводу кибератак со стороны России, которые могли повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов. Секретный доклад был составлен по запросу действующего президента Барака Обамы.

Телеканал ABC News сообщил что отчет о проведенном расследовании будет содержать важную информацию всего периода начиная с 2008 года и до сегодняшнего дня. Барак Обама сможет ознакомиться с материалами 5 января, а Дональд Трамп – на день позже 6 января. Оба президента получат данную информацию прямо в режиме брифингов, в присутствии ЦРУ, ФБР, АНБ и других спецслужб. Будут ли результаты данного расследования опубликованы в СМИ, и когда, пока не уточняется.

Чиновники, которые уже ознакомились с отчетом, указали что он не будет полностью засекречен, но даже незасекреченные документы не будут опубликованы пока Конгресс не проведет отдельный брифинг по результатам расследований. Также они высказали свое мнение о том, что если незасекреченные фрагменты доклада будут обнародованы, то это приведет к усилению конфликтов между Демократической партией и Дональдом Трампом. Хотя эта часть содержит значительно меньше «неудобных» фактов чем засекреченные материалы.

Новоизбранный президент Трамп уже высказал свое скептическое мнение о подготовленном отчете, написав в своем Твиттере что его брифинг решили отложить на день позже, потому что спецслужбы просто не успели «прилепить» дело против России.


Глава ЦРУ Джон Бреннан в своем интервью заявил, что имеются неопровержимые доказательства причастности России к хакерским атакам, которые имели влияние на предвыборный процесс. Кроме того, Бреннан дал понять, что кроме России в этих действиях замешаны и другие страны.



Между тем агентство Reuters сообщило что спецслужбы имеют неопровержимые доказательства того, что похищенные Российскими хакерами материалы были переданы в WikiLeaks. При этом сам глава WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не получал ни чего от России, однако не исключил что мог получить их через третью сторону.

Напомним, что первые сообщения о том что Россия является инициатором кибератак появились еще в октябре прошлого года. Чуть позже появились заявления о том, что эти атаки влияют на ход президентских выборов, а также о том, что президент России знает о них. 29 декабря президент Обама из-за хакерских атак ввел дополнительные санкции против РФ, в санкционный список попали одиннадцать физических лиц и организаций. Среди которых были ФСБ и ГРУ.

Сенатор США Джон Маккейн охарактеризовал кибератаки со стороны России как акт войны. Он подчеркнул, что речь идет о чем-то похожем на ядерную атаку, имеется введу атака на фундаментальную структуру нации.



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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 15:59
#2
Интересующийся
 
Имя: Тот Самый
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 180
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Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
ааахах)))
как-то-вот-так))
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bezuprechnuy на форуме  
Старый Сегодня, 16:05
#3
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.12.2016
Сообщений: 185
Благодарностей: 7
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Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Глава ЦРУ Джон Бреннан в своем интервью заявил, что имеются неопровержимые доказательства причастности России к хакерским атакам, которые имели влияние на предвыборный процесс.
Россию обвиняют даже в выборах президента США. Это самый легкий способ, когда выбрали неугодного кому-то человека, сказать, что кто-то в этом помог, ну, конечно, же Россия. Наши хакеры самые умные.
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GalinkaP на форуме  
Старый Сегодня, 16:07
#4
Интересующийся
 
Имя: Тот Самый
Пол: Мужской
Адрес: Испания, Мадрид (временно)
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 180
Благодарностей: 11
КП: 0.027
Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Виноваты все, кроме США, ну как всегда
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bezuprechnuy на форуме  
Старый Сегодня, 16:19
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
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Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,529
Благодарностей: 276
КП: 0.114
Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Все и так знают, что они скажут. Будем наблюдать за реакцией общества на эту информацию и к чему это в итоге приведет. Пока что вроде и так ясно, зачем это все делают и почему.
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Старый Сегодня, 16:27
#6
Интересующийся
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: г.Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.10.2016
Сообщений: 168
Благодарностей: 4
КП: 0.010
Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Мою любимая фразочка и тут найдёт применение..
И так, набираем попкорна, продолжаем следить за событиями..
Очень интересно, что будет дальше.. ТС, надеюсь что будут ещё посты на эту тему)
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canovan25 на форуме  
Старый Сегодня, 16:29
#7
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 2,119
Благодарностей: 124
КП: 0.063
Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Ну пока то что публиковали на CNN от демократов - это были скрипты от игр. Также многие обвинения основаны на том что якобы в скрипте фигурирует имя Юрий сомневаюсь что хакеры оставляют свои имена в программах
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Старый Сегодня, 16:41
#8
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Имя: Татьяна
Пол: Женский
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Re: Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США
Проще всего обвинить в своих неудачах третью сторону.Я сама слышала по СNN,что даже если и было что-то,то не могло повлиять на выборы,т.к.в штатах ,обычно поддерживающих демократов,для подсчета голосов интернет не использовался.А именно на эти штаты рассчитывала Клинтон.Единственно что,то наши могли раскопать и обнародовать компромат на Клинтон,так не имей компромата, раскапывать будет нечего.Да и столько грязи друг на друга вылили,что и без этого бы Трамп выиграл.Просто американцам не нужен второй Обама,надоел.
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