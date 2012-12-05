Invention Любитель

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Закончено расследование по фальсификации результатов выборов в США Спецслужбы закончили расследование по поводу кибератак со стороны России, которые могли повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов. Секретный доклад был составлен по запросу действующего президента Барака Обамы.



Телеканал ABC News сообщил что отчет о проведенном расследовании будет содержать важную информацию всего периода начиная с 2008 года и до сегодняшнего дня. Барак Обама сможет ознакомиться с материалами 5 января, а Дональд Трамп – на день позже 6 января. Оба президента получат данную информацию прямо в режиме брифингов, в присутствии ЦРУ, ФБР, АНБ и других спецслужб. Будут ли результаты данного расследования опубликованы в СМИ, и когда, пока не уточняется.



Чиновники, которые уже ознакомились с отчетом, указали что он не будет полностью засекречен, но даже незасекреченные документы не будут опубликованы пока Конгресс не проведет отдельный брифинг по результатам расследований. Также они высказали свое мнение о том, что если незасекреченные фрагменты доклада будут обнародованы, то это приведет к усилению конфликтов между Демократической партией и Дональдом Трампом. Хотя эта часть содержит значительно меньше «неудобных» фактов чем засекреченные материалы.



Новоизбранный президент Трамп уже высказал свое скептическое мнение о подготовленном отчете, написав в своем Твиттере что его брифинг решили отложить на день позже, потому что спецслужбы просто не успели «прилепить» дело против России.





Глава ЦРУ Джон Бреннан в своем интервью заявил, что имеются неопровержимые доказательства причастности России к хакерским атакам, которые имели влияние на предвыборный процесс. Кроме того, Бреннан дал понять, что кроме России в этих действиях замешаны и другие страны.







Между тем агентство Reuters сообщило что спецслужбы имеют неопровержимые доказательства того, что похищенные Российскими хакерами материалы были переданы в WikiLeaks. При этом сам глава WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не получал ни чего от России, однако не исключил что мог получить их через третью сторону.



Напомним, что первые сообщения о том что Россия является инициатором кибератак появились еще в октябре прошлого года. Чуть позже появились заявления о том, что эти атаки влияют на ход президентских выборов, а также о том, что президент России знает о них. 29 декабря президент Обама из-за хакерских атак ввел дополнительные санкции против РФ, в санкционный список попали одиннадцать физических лиц и организаций. Среди которых были ФСБ и ГРУ.



Сенатор США Джон Маккейн охарактеризовал кибератаки со стороны России как акт войны. Он подчеркнул, что речь идет о чем-то похожем на ядерную атаку, имеется введу атака на фундаментальную структуру нации.







Специально для mmgp.ru Телеканал ABC News сообщил что отчет о проведенном расследовании будет содержать важную информацию всего периода начиная с 2008 года и до сегодняшнего дня. Барак Обама сможет ознакомиться с материалами 5 января, а Дональд Трамп – на день позже 6 января. Оба президента получат данную информацию прямо в режиме брифингов, в присутствии ЦРУ, ФБР, АНБ и других спецслужб. Будут ли результаты данного расследования опубликованы в СМИ, и когда, пока не уточняется.Чиновники, которые уже ознакомились с отчетом, указали что он не будет полностью засекречен, но даже незасекреченные документы не будут опубликованы пока Конгресс не проведет отдельный брифинг по результатам расследований. Также они высказали свое мнение о том, что если незасекреченные фрагменты доклада будут обнародованы, то это приведет к усилению конфликтов между Демократической партией и Дональдом Трампом. Хотя эта часть содержит значительно меньше «неудобных» фактов чем засекреченные материалы.Новоизбранный президент Трамп уже высказал свое скептическое мнение о подготовленном отчете, написав в своем Твиттере что его брифинг решили отложить на день позже, потому что спецслужбы просто не успели «прилепить» дело против России.Глава ЦРУ Джон Бреннан в своем интервью заявил, что имеются неопровержимые доказательства причастности России к хакерским атакам, которые имели влияние на предвыборный процесс. Кроме того, Бреннан дал понять, что кроме России в этих действиях замешаны и другие страны.Между тем агентство Reuters сообщило что спецслужбы имеют неопровержимые доказательства того, что похищенные Российскими хакерами материалы были переданы в WikiLeaks. При этом сам глава WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не получал ни чего от России, однако не исключил что мог получить их через третью сторону.Напомним, что первые сообщения о том что Россия является инициатором кибератак появились еще в октябре прошлого года. Чуть позже появились заявления о том, что эти атаки влияют на ход президентских выборов, а также о том, что президент России знает о них. 29 декабря президент Обама из-за хакерских атак ввел дополнительные санкции против РФ, в санкционный список попали одиннадцать физических лиц и организаций. Среди которых были ФСБ и ГРУ.Сенатор США Джон Маккейн охарактеризовал кибератаки со стороны России как акт войны. Он подчеркнул, что речь идет о чем-то похожем на ядерную атаку, имеется введу атака на фундаментальную структуру нации.Специально для mmgp.ru

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