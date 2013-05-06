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Old-money-game.ru - Old Money Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:23
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Old-money-game.ru - Old Money Game


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.01.2017



Регистрация


Игра с выводом денег "Old Money Game"


Об игре:

Цитата:
Наш проект позиционирует себя, как сочетание умеренных инвестиций и качественно нового подхода к инвестицционным играм. Мы рады приветствовать всех и каждого, наш маркетинговый план не требует больших затрат для участия - всем без исключения доступен вывод средств. Мы тщательно следим за работой проекта и прислушиваемся к словам инвестора. Изменения и обновления - вот наш вектор развития, мы не приветствуем повсеместные баблосборники, а по сему стремимся принести в индустрию качественно новый проект, где инновации и инвестиции обретут гармонию.

Участвовать в жизни проекта и помогать в его развитии легко. Мы поддержим ваши начиная подарив приветственный бонус, на выплаты это не наложит никаких ограничений. Игра просчитана граммотными программистами и поэтому исключен взлом или потеря ваших средств. Наша задача, прежде всего, это помочь вам найти тот самый проект по душе. Тот уголек, что достоен внимания и может стремительно развиваться с вашим непосредственным участием, а по сему, мы рады приветствовать вас в проекте, который вполне возможно, станет началом удачных инвестиций.

Маркетинг:

Общая доходность предприятий


Количество приобретаемого сырья для запуска


Количество нанимаемого персонала для запуска


Общая стоимость запуска предприятий


Бонусы:

После регистрации Вы получите 160 рублей абсолютно бесплатно. С этого времени Вы сможете купить хижину , чтобы ваша деревня приносила прибыль



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Партнерка:

15% в сумме. В разрезе 9, 4, 2%
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Платежные системы:

Payeer

Выплаты в автоматическом режиме
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Дополнительное:

Чат с оплатой

СЕРФИНГ
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Мой вклад





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Dimon Dneprovskiy на форуме  
Старый Сегодня, 15:36
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,294
Благодарностей: 542
КП: 0.012
Re: Old-money-game.ru - Old Money Game
О , что-то интересное - присмотрюсь
__________________
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Старый Сегодня, 15:43
#3
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Автор темы Re: Old-money-game.ru - Old Money Game
Цитата:
Сообщение от NETWEB-monitor Посмотреть сообщение
О , что-то интересное - присмотрюсь
Присмотритесь ) Проект вроде ничего так
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Старый Сегодня, 15:58
#4
 
Регистрация: 07.04.2014
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Old-money-game.ru - Old Money Game
а я не понял , что надо покупать чтобы прибыль была
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Дмитрий Афанасьев вне форума  
Старый Сегодня, 16:28
#5
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Автор темы Re: Old-money-game.ru - Old Money Game
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Афанасьев Посмотреть сообщение
а я не понял , что надо покупать чтобы прибыль была
Здесь лучше как следует прочесть FAQ
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