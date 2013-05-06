Old-money-game.ru - Old Money Game

Наш проект позиционирует себя, как сочетание умеренных инвестиций и качественно нового подхода к инвестицционным играм. Мы рады приветствовать всех и каждого, наш маркетинговый план не требует больших затрат для участия - всем без исключения доступен вывод средств. Мы тщательно следим за работой проекта и прислушиваемся к словам инвестора. Изменения и обновления - вот наш вектор развития, мы не приветствуем повсеместные баблосборники, а по сему стремимся принести в индустрию качественно новый проект, где инновации и инвестиции обретут гармонию.
Участвовать в жизни проекта и помогать в его развитии легко. Мы поддержим ваши начиная подарив приветственный бонус, на выплаты это не наложит никаких ограничений. Игра просчитана граммотными программистами и поэтому исключен взлом или потеря ваших средств. Наша задача, прежде всего, это помочь вам найти тот самый проект по душе. Тот уголек, что достоен внимания и может стремительно развиваться с вашим непосредственным участием, а по сему, мы рады приветствовать вас в проекте, который вполне возможно, станет началом удачных инвестиций.
Маркетинг:
Общая доходность предприятий
Количество приобретаемого сырья для запуска
Количество нанимаемого персонала для запуска
Общая стоимость запуска предприятий
Бонусы:
После регистрации Вы получите 160 рублей абсолютно бесплатно. С этого времени Вы сможете купить хижину , чтобы ваша деревня приносила прибыль
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Партнерка:
15% в сумме. В разрезе 9, 4, 2%
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Платежные системы:
Payeer
Выплаты в автоматическом режиме
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