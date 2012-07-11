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Цены на SSD улетели в космос и не обещали вернуться

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Старый Сегодня, 14:23
#1
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Цены на SSD улетели в космос и не обещали вернуться
Мы привыкли, что твердотельные накопители дешевеют год от года. Если в 2013-м для многих речь шла в лучшем случае об установке 64-гигабайтного накопителя «чисто под Windows и проги», то в 2016-м 240-гигабайтные модели были наименьшими по объёму при рассмотрении для покупки.
Первая волна снижения стоимости пришлась на появление технологии MLC, которая прочно заняла лидерство; переход же на новые технологические процессы и технологию TLC сделал твердотельники доступными самым широким массам. Поступясь незначительно в ресурсе на запись/стирание, диски на TLC-чипах дали то, что больше всего нужно потребителям: дешёвые, ёмкие накопители, которые во многих случаях не оставляли шансов старым винчестерам. Цены в долларах упали до $50 за четвертьтерабайтные модели.

Однако SSD стали заложниками собственной популярности; их начали покупать для «воскрешения» старых ноутбуков. Пока производители оных скупо устанавливали модели на 120ГБ в новые дорогие ноутбуки, покупатели смело брали модели большей ёмкости, проводя небольшой апгрейд своими руками. Совместимость интерфейса SATA Gen3 с SATA Gen2 позволяет вдохнуть вторую жизнь в ноутбуки, выпущенные в прошлом десятилетии.

При этом потребности рынка в NAND памяти обгоняют все прогнозы. Производственные мощности не успевают вводиться в строй. А, справедливости ради, для производителей SSD розничный потребитель интересен постольку поскольку; основная прибыль получается в бизнес-сегменте, который забирает львиную долю произведённых чипов – а будет забирать ещё больше. Так, Samsung намерен утроить поставки NAND-чипов бизнес-клиентам и OEM-производителям серверов в 2017-2018 годах, обострив дефицит в розничном секторе.

Как будто усугубляя ситуацию, продажи HDD в минувшем квартале показали наивысший рост за последние семь лет. Видя рост цен на SSD, покупатели ломанулись за HDD, производители которых, не будь дураками, тоже подняли цены. Розничная торговля, пользуясь случаем, ввернула в конечный ценник свою жирную маржу. Всё равно покупателям деваться некуда.

Однако производственные мощности жёстких дисков за минувшие годы были существенно сокращены или свёрнуты, и никто не собирается увеличивать их вновь, поскольку ясно, что рост спроса на HDD – явление временное. Можно не успеть построить фабрику и получить прибыль. Поэтому будут использоваться «на всю катушку» те немногие мощности, что ещё остались. Производители компонентов для HDD тоже будут обходиться тем, что есть. Как и в случае с SSD, производство HDD в первую очередь будет удовлетворять потребности бизнес-сектора, а в последнюю очередь – розничных потребителей. Т.е. мы стали свидетелями ситуации, когда оба сегмента производства накопителей не в состоянии покрыть дефицит розничных моделей, да и не стремятся к этому. Рост цен полностью отвечает их интересам.

DRAMeXchange отмечает, что в 2016-м году каждый третий ноутбук уже поставлялся с твердотельным накопителем, а в 2017-2018 годах уже каждый второй будет сходить с конвейера с SSD внутри. При этом производители «ноутбучных» HDD подливают масла в огонь, выбрасывая на рынок сверхдешёвые и сверхмедленные диски SMR, вынуждая покупателей сразу же заодно брать и SSD на замену штатному диску, тем самым увеличивая спрос на SSD.

Samsung первым перешёл на производство 3D-NAND в 2012 году, однако остальные компании-конкуренты затянули с внедрением в производство нового технологического процесса, одновременно с этим не наращивая производства «старой» 2D-NAND памяти. Учитывая сложившуюся ситуацию, Samsung ускоряет на три месяца запуск производственных линий фабрики Pyeongtek, притом что фабрика Xian работает на полную мощность. Совместное производство Intel/Micron уже отгружает оптовые партии 3D-NAND с фабрики Dalian (Китай). Micron закончил расширение производства на своей фабрике 10 в Сингапуре.
SK Hynix также поставляет 32-слойные чипы, переходя на производство 48-слойных (в планах – 72-слойных) микросхем.

Toshiba занята поставками чипов для iPhone 7, поэтому остальному рынку достаётся немного. Western Digital после приобретения Sandisk обещает довести количество выпускаемой памяти типа 3D-NAND до 40% от общего объёма готовой продукции, но лишь к концу 2017 года. Компания начнёт строительство новой фабрики в 2017-м, тем временем переводя производства в префектуре Mie на 3D-NAND. Фабрика Yokkaichi, принадлежащая компании, является крупнейшей в мире.
В 2018-м году ожидается запуск производства NAND памяти на мощностях китайской госкомпании Tsinghua, однако пока что это далёкие планы.

Пока потребители с тоской созерцают рост цен на желанные накопители, производители отмечают рекордный рост прибыли.
Ситуацию несколько смягчили «запасливые» сборщики SSD накопителей вроде Kingston и A-Data, позаботившиеся о заполнении складов чипами, однако и их запасы подходят к концу либо уже исчерпаны.
Ещё одним следствием тотального дефицита станет рост цен на USB-флэшки.

Многие аналитики предрекают рост цен на NAND-содержащие накопители на 20-25% в первой половине 2017 года, а последствия дефицита удастся преодолеть в лучшем случае к 2018 году.
На позитивной ноте, впрочем, если выпуск 3D NAND нарастят стремительным темпами, то со временем образуется избыток складских запасов, и цены на накопители пойдут вниз.

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