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Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов

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Старый Сегодня, 14:16
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance произведет замену более 30 своих штатских сотрудников на искусственный интеллект. Об этом говориться в японском издании The Manichi.

Новые «боты-сотрудники» с искусственным интеллектом разработаны на базе технологии IBM Watson и на пробных порах будут задействованы в отделах по оценки выплат, они будут вести обработку таких документов, как истории болезни, медицинские отчеты, отчеты о визите к доктору, которые задействованы в расчетах выплаты страховой компании свои клиентам.

Ранее в обработке данной документации были задействованы более 130 сотрудников, которые вели анализ около 130 тыс страховых случаев в год. В результате перехода японской компании на искусственный интеллект, будут сокращены 34 сотрудника и это сэкономит страховой конторе около 1,2 млн долларов в год. А если система ИИ хорошо себя зарекомендует и дальше будет обновляться и модернизироваться то у страховой компании и вовсе пропадет необходимость в большинстве сотрудников.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будут ли в будущем точно также в других компаниях ИИ отвоевывать рабочие места у рядовых сотрудников? Жду ваших отзывов!)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект


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Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 14:25.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 14:21
#2
Интересующийся
 
Имя: Тот Самый
Пол: Мужской
Адрес: Испания, Мадрид (временно)
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 168
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КП: 0.027
Re: Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов
Пора бы уже. Пора Верховную Раду заменять хоть каким-то интеллектом
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Старый Сегодня, 14:37
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,397
Благодарностей: 567
КП: 0.043
Re: Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов
То что из-за роботов скоро будет меньше рабочих мест - это печально, так как они потеснят рынок труда и устроится обычному человеку на работу будет сложнее.
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Старый Сегодня, 14:39
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,522
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КП: 0.114
Re: Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будут ли в будущем точно также в других компаниях ИИ отвоевывать рабочие места у рядовых сотрудников? Жду ваших отзывов!)
Роботизация будет везде и во всем. Уже наверное задумываются, чем будут заниматься люди и где работать. Ведь практически все сферы смогут занять роботы.
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