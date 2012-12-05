Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что японская страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance произведет замену более 30 своих штатских сотрудников на искусственный интеллект. Об этом говориться в японском издании The Manichi.
Новые «боты-сотрудники» с искусственным интеллектом разработаны на базе технологии IBM Watson и на пробных порах будут задействованы в отделах по оценки выплат, они будут вести обработку таких документов, как истории болезни, медицинские отчеты, отчеты о визите к доктору, которые задействованы в расчетах выплаты страховой компании свои клиентам.
Ранее в обработке данной документации были задействованы более 130 сотрудников, которые вели анализ около 130 тыс страховых случаев в год. В результате перехода японской компании на искусственный интеллект, будут сокращены 34 сотрудника и это сэкономит страховой конторе около 1,2 млн долларов в год. А если система ИИ хорошо себя зарекомендует и дальше будет обновляться и модернизироваться то у страховой компании и вовсе пропадет необходимость в большинстве сотрудников.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будут ли в будущем точно также в других компаниях ИИ отвоевывать рабочие места у рядовых сотрудников? Жду ваших отзывов!)
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Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим