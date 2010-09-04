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Решение по биржевому биткоин-фонду братьев Уинклвоссов снова откладывается

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Старый Сегодня, 13:56
#1
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Решение по биржевому биткоин-фонду братьев Уинклвоссов снова откладывается

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отложила решение относительно ETF братьев Уинклвоссов. Ранее ожидалось, что возможное положительное решение будет принято до 10 января, однако теперь этот срок перенесен до 11 марта, сообщает MarketWatch со ссылкой на опубликованный накануне документ.

Основной целью фонда остаются долгосрочные инвестиции в биткоин, и как рассчитывают Уинклвоссы, таким образом они внесут свой вклад в легитимизацию криптовалюты в целом.

Это уже не первая задержка с принятием решения в отношении Winklevoss Bitcoin Trust. Последняя из них произошла в октябре 2016 года, когда SEC пожелала взять дополнительное время на изучение ситуации.

В частности, регулятор запросил получить дополнительную информацию о «стабильности биткоина» и способах оценки стоимости инвестиций, а также выразил желание убедиться в отсутствии конфликта интересов касательно биржи Gemini, владельцами которой являются братья Уинклвоссы.

В июне 2016 года Winklevoss Bitcoin Trust объявил о намерении выпустить собственные акции и привлечь с этой целью до $65 млн заемных средств. Одновременно с этим братья Уинклвоссы отказались от первоначальной идеи выхода на биржу Nasdaq, которая была озвучена еще три года назад, и вместо этого планируют размещение на BATS Global Exchange.

Согласно действующему законодательству, у SEC есть 240 дней для принятия решения. Задержка с принятием решения также означает, что принято оно будет уже при новом президенте Дональде Трампе.

Накануне стало известно, что Трамп намерен осуществить перестановки в руководстве одного из оплотов регуляторной финансовой власти США. По информации Reuters, наиболее вероятным кандидатом на должность нового главы SEC считается юрист с Уолл-стрит Джей Клейтон.

Клейтон является партнером юридической фирмы Sullivan & Cromwell, специализирующейся на слияниях и поглощениях как в государственном, так и частном секторах, и делающей при этом особый упор на сегменты правового регулирования обращения ценных бумаг и корпоративное управление.

Окончательное решение новой администрации по этому вопросу может стать переломным моментом для регуляторной политики в США, которую Трамп обещал реформировать после прихода в Белый дом.

В конце декабря Трамп выдвинул на должность директора Административно-бюджетного управления члена Палаты представителей Мика Малвани, одного из немногих представителей американского политикума, открыто поддерживающего криптовалюты. В 2016 году Малвани стал соучредителем «Блокчейн фракции» — парламентской группы, усилия которой направлены на продвижении законов и правил, призванных развивать криптовалюты и блокчейн-приложения.

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bizneser вне форума  
Старый Сегодня, 14:47
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
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Re: Решение по биржевому биткоин-фонду братьев Уинклвоссов снова откладывается
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Основной целью фонда остаются долгосрочные инвестиции в биткоин, и как рассчитывают Уинклвоссы, таким образом они внесут свой вклад в легитимизацию криптовалюты в целом.
Скорее всего им вынесут положительное решение, если фонд ничего не нарушает. Так что инвесторы могут готовиться к плодотворной работе и прибылям (если фондом правильно будут управлять).
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Метки
биткоин, новости
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