Синдикат азиатских инвесторов выкупает долю в HERE

Китайские инвесторы выкупают долю в HERE и делают ставку на технологии самоуправляемого вождения. Синдикат китайских инвесторов NavInfo и Tencent Holdings совместно с сингапурским фондом национального благосостояния GIC приняли решение о выкупе 10%-й доли в провайдере цифровых карт HERE, который сегодня принадлежит известным немецким автопроизводителям Audi, BMW и Daimler.



Это не первый случай, когда Китай выступает стратегическим инвестором на европейском рынке высоких технологий. Ранее в декабре 2016 года Thunder Software Technology (Thundersoft), компания по разработке мобильных операционных систем, анонсировала сделку по слиянию и поглощению за 64 млн. евро финской компании Rightware, которая также разрабатывает программное обеспечение для автомобильной индустрии.



Свою заинтересованность в технологиях самоуправляемого вождения демонстрирует и другой китайский автопроизводитель Future Mobility, который также подконтролен Tencent Holdings, и сегодня активно проводит headhunting на высококвалифицированных специалистов из Google, Daimler и BMW.



Цену сделки между тремя азиатскими инвесторами и европейским производителем HERE, контрагенты пока не огласили. Однако известно, что полностью закрыть сделку инвесторы планируют в начале 2017 года. Согласно данным HERE в рамках данной инвестиции также будет создано совместное предприятие с NavInfo, которая будет отвечать за продвижение продуктов компании на азиатском регионе, используя собственные технологии продаж.





Благодаря инновациям HERE, производили автомобилей, которые функционируют на основе беспилотного вождения, могут не пользоваться Google-данными пространственного расположения. Эту же цель преследовали ранее упомянутые немецкие производители, выкупая в 2015 году HERE у Nokia за 2,55 млрд евро.



Отметим, что HERE, как и любому другому инвестиционному проекту на стадии роста, для динамичного развития производства высокоточных картографических карт, необходимы новые капиталовложения. Поэтому компания на данном этапе продолжает вести переговоры с новыми потенциальными партнерами, среди которых такие мировые лидеры рынка как Amazon.com, Microsoft и Bosch. Напомним, что в 2015 году, приобретением сервиса HERE также интересовались такие крупные компании, как Uber и Facebook.



