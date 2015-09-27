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Почему стоит инвестировать в худшие акции 2016 года
Почему стоит инвестировать в худшие акции 2016 года
«Последние будут первыми». Это изречение является не только религиозной мудростью, но и хорошим инвестиционным советом.
Возьмем к примеру худшую из 30 акций промышленного индекса Dow Jones за прошлый год — Wal-Mart. В 2015 году она опустилась на 26,6%, но в 2016-м выросла на 16,4%, обойдя конкурентов на широком рынке.
Рассмотрим обратную ситуацию. В 2015 году компания Nike показала рост на целых 31,4%, а в 2016-м потеряла 17,4%.
Разумеется, принцип «последние будут первыми» (и наоборот) работает не всегда. Однако если бы в течение последних шести лет вы ежегодно инвестировали в худшие акции из индекса Dow Jones прошлого года, то получали бы прибыль в размере 19,7%.
Тогда как средний ежегодный рост общего рыночного индекса Wilshire 5000 Index за аналогичный период времени составил лишь 12,4%. А если бы вы вкладывались в лучшие акции из индекса Dow Jones за прошлый год, то выиграли бы всего 9,4%.
Конечно, не стоит держать в портфеле всего одну акцию. Но эти подчеты свидетельствуют о том, что иногда следует подходить к выбору бумаг с противоположной точки зрения. Пока остальные выбирают акции из списка лучших, обратите внимание на аутсайдеров — именно среди них можно найти недооцененные бумаги.
Так что возьмите на заметку акции Nike, которые оказались худшими в списке Dow Jones в 2016 году, а также бумаги Coca-Cola и Walt Disney. И попробуйте избегать инвестиций в акции лидеров прошлого года — Caterpillar, UnitedHealth и Chevron.
источник - insider.pro
Последний раз редактировалось BigBoi; Сегодня в 13:55.