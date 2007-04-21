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Новые статусы для флудеров

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Старый Сегодня, 13:45
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 1,856
Благодарностей: 1,325
КП: 0.000
Новые статусы для флудеров
Все, вероятно, в темах обсуждения хайпов встречали посты, типа "это шлак", "долго не протянет". То есть негативный пост без конкретных объяснений. Одни таким образом набивают посты, а другие нарабатывают себе репутацию эксперта (а я это предсказывал, а я об этом предупреждал еще в самом начале).
Так вот таких набивальщиков постов и псевдоэкспертов предлагаю сразу брать на заметку и если после его поста о "шлаке" этот шлак дает выйти в профит - автору поста присваивать статус Флудераст, а за десяток подобных "ошибок" - Флудерастище.
В дальнейшем, если такой горе-эксперт будет высказывать в темах свое мнение, то будет по статусу видно, что это за человек и стоит ли прислушиваться к его словам!
__________________
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htcgene вне форума  
Старый Сегодня, 15:11
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,778
Благодарностей: 10,224
КП: 0.099

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Новые статусы для флудеров
Цитата:
Сообщение от htcgene Посмотреть сообщение
Все, вероятно, в темах обсуждения хайпов встречали посты, типа "это шлак", "долго не протянет". То есть негативный пост без конкретных объяснений. Одни таким образом набивают посты, а другие нарабатывают себе репутацию эксперта (а я это предсказывал, а я об этом предупреждал еще в самом начале).
ну кто по вашему мнению заслуживает статуса?
предлагайте кандидатуры
будем обсуждать

Цитата:
Сообщение от htcgene Посмотреть сообщение
и если после его поста о "шлаке" этот шлак дает выйти в профит - автору поста присваивать статус Флудераст,
а если не даст выйти в профит?
тогда как?
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