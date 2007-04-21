Новые статусы для флудеров

Все, вероятно, в темах обсуждения хайпов встречали посты, типа "это шлак", "долго не протянет". То есть негативный пост без конкретных объяснений. Одни таким образом набивают посты, а другие нарабатывают себе репутацию эксперта (а я это предсказывал, а я об этом предупреждал еще в самом начале).
Так вот таких набивальщиков постов и псевдоэкспертов предлагаю сразу брать на заметку и если после его поста о "шлаке" этот шлак дает выйти в профит - автору поста присваивать статус Флудераст, а за десяток подобных "ошибок" - Флудерастище.
В дальнейшем, если такой горе-эксперт будет высказывать в темах свое мнение, то будет по статусу видно, что это за человек и стоит ли прислушиваться к его словам!
Все, вероятно, в темах обсуждения хайпов встречали посты, типа "это шлак", "долго не протянет". То есть негативный пост без конкретных объяснений. Одни таким образом набивают посты, а другие нарабатывают себе репутацию эксперта (а я это предсказывал, а я об этом предупреждал еще в самом начале).
ну кто по вашему мнению заслуживает статуса?
предлагайте кандидатуры
будем обсуждать
Цитата:
Сообщение от htcgene
и если после его поста о "шлаке" этот шлак дает выйти в профит - автору поста присваивать статус Флудераст,