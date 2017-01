OPLOTT



Samsung проинвестирует $150 млн во вновь учреждаемые технологические стартапы



Компания Самсунг (Samsung) в эту среду заявила о своем намерении поддержать вновь учреждаемые новые стартапы ориентированные на перспективные технологии. Эта компания, с помощью своей глобальной группы по инновациям, учредила фонд размером в 150 млн. долл. США, средства из которого будут направляться на поддержку бизнесов специализирующихся на разработках в области виртуальной реальности, искусственного интеллекта, интернета-вещей и "других новых передовых технологий".



До настоящего момента компания Самсунг вложила свои средства в 10 стартапов: Converge Industries, Dashbot, Entry Point VR, Filament, Intezer, LiquidSky, Otto Radio, 2Sens, SafeDK, and Virtru. Таким оборазом фонд будет направлять средства на предварительные раунды финансирования старапов в серии В.



"Наши инвестиции несут для стартапов силу и мощь платформы Самсунг для ускорения их роста, и в конечном счете достижения успеха", заявил г-н Брендон Ким, который является Вице-президентом и управляющим директором Самсунг Некст Венчес (Samsung Next Ventures). И фонд Самсунг НЕКСТ Фанд (Samsung Next Fund) поможет расширить наш охват и возможности оказания помощи стартапам по всему миру и одновременно даст возможность Самсунгу получить доступ к большему числу идей, технологических продуктов и человеческих талантов".



Самсунг пока не раскрыл сумму, которую будет получать каждый стартап из этого фонда. А кроме того, вероятней всего, компания откроет свой очередной офис в Тель-Авиве (Израиль) в грядущем сентябре. На настоящий момент у компании разбросано 5 офисов по всему миру, которые занимаются вопросами инноваций, включая Сан-Франциско, Маунтин-Вью, офис в Южной Корее и в Нью-Йорке. Также в этом году запланировано открыть еще дополнительные подобные офисы.



Подразделение Самсунг Некст (Samsung Next) ранее было известно как Clobal Innovation Center (Центр глобальных инноваций). Изменение названия было произведено потому что "наше новое название отражает нашу привязанность к партнерству с технологическими инноваторами, чтобы поднять их на СЛЕДУЮЩИЙ уровень - для внедрения их великих идей в продукты компании, увеличения выпуска этих продуктов и роста самимх бизнесов компании, что в конечном итоге ведет к увеличению подучаемой прибыли и трансформируется в экосистему компании Самсунг.



