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Бывший сотрудник выдвинул обвинение Snapchat в обмане инвесторов!

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Старый Сегодня, 13:11
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Имя: Максим
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Бывший сотрудник выдвинул обвинение Snapchat в обмане инвесторов!

Доброго времени, друзья!

Сообщаю вам, что бывший сотрудник подал в суд на Snapchat, обвиняя компанию в обмане инвесторов и торговых партнеров в преддверии IPO, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на материалы суда. В иске, поданном в среду в суд Калифорнии, Энтони Помплиано, который ранее работал в Facebook также утверждал, что он был уволен за разглашение данных. В компании рассмотрели жалобу и решили, что она не заслуживает внимания, так как составлена недовольным бывшим сотрудником, заявила Reuters пресс-секретарь Snap.

Помплиано, который в течение трех недель возглавлял команду развития Snapchat, заявил, что, узнав об искажениях данных, он призвал руководителей компании исправить проблемы. Он также утверждал, что на него оказывали давление, требуя разгласить конфиденциальную и служебную информацию, касающуюся Facebook.

Snapchat обманом переманил Помплиано из Facebook, чтобы он возглавил подразделение по увеличению числа новых пользователей и вовлеченности, при этом компания обманула его, кроме прочего, и в том, что касалось ее роста, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на адвоката Памплиано.

В ноябре Snapchat подал документы на IPO, которое, как ожидается, пройдет в марте и может стать самым крупным дебютом на фондовом рынке США. Компания оценивается в 25−35 млрд долларов. Snapchat не единственный технологический стартап, сталкивающийся с подобными обвинениями.

В сентябре миноритарный акционер Twitter Inc. Дорис Шенвик подала в суд на сервис микроблогов за невыполнение обещаний о показателях роста.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:14.
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