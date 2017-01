Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,646 Благодарностей: 1,023 Записей в блоге: 7 КП: 0.368

Бывший сотрудник выдвинул обвинение Snapchat в обмане инвесторов!

Доброго времени, друзья!



Сообщаю вам, что бывший сотрудник подал в суд на Snapchat, обвиняя компанию в обмане инвесторов и торговых партнеров в преддверии IPO, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на материалы суда. В иске, поданном в среду в суд Калифорнии, Энтони Помплиано, который ранее работал в Facebook также утверждал, что он был уволен за разглашение данных. В компании рассмотрели жалобу и решили, что она не заслуживает внимания, так как составлена недовольным бывшим сотрудником, заявила Reuters пресс-секретарь Snap.



Помплиано, который в течение трех недель возглавлял команду развития Snapchat, заявил, что, узнав об искажениях данных, он призвал руководителей компании исправить проблемы. Он также утверждал, что на него оказывали давление, требуя разгласить конфиденциальную и служебную информацию, касающуюся Facebook.



Snapchat обманом переманил Помплиано из Facebook, чтобы он возглавил подразделение по увеличению числа новых пользователей и вовлеченности, при этом компания обманула его, кроме прочего, и в том, что касалось ее роста, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на адвоката Памплиано.



В ноябре Snapchat подал документы на IPO, которое, как ожидается, пройдет в марте и может стать самым крупным дебютом на фондовом рынке США. Компания оценивается в 25−35 млрд долларов. Snapchat не единственный технологический стартап, сталкивающийся с подобными обвинениями.



В сентябре миноритарный акционер Twitter Inc. Дорис Шенвик подала в суд на сервис микроблогов за невыполнение обещаний о показателях роста.



Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Доброго времени, друзья!Сообщаю вам, что бывший сотрудник подал в суд на Snapchat, обвиняя компанию в обмане инвесторов и торговых партнеров в преддверии IPO, сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на материалы суда. В иске, поданном в среду в суд Калифорнии, Энтони Помплиано, который ранее работал в Facebook также утверждал, что он был уволен за разглашение данных. В компании рассмотрели жалобу и решили, что она не заслуживает внимания, так как составлена недовольным бывшим сотрудником, заявила Reuters пресс-секретарь Snap.Помплиано, который в течение трех недель возглавлял команду развития Snapchat, заявил, что, узнав об искажениях данных, он призвал руководителей компании исправить проблемы. Он также утверждал, что на него оказывали давление, требуя разгласить конфиденциальную и служебную информацию, касающуюся Facebook.Snapchat обманом переманил Помплиано из Facebook, чтобы он возглавил подразделение по увеличению числа новых пользователей и вовлеченности, при этом компания обманула его, кроме прочего, и в том, что касалось ее роста, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на адвоката Памплиано.В ноябре Snapchat подал документы на IPO, которое, как ожидается, пройдет в марте и может стать самым крупным дебютом на фондовом рынке США. Компания оценивается в 25−35 млрд долларов. Snapchat не единственный технологический стартап, сталкивающийся с подобными обвинениями.В сентябре миноритарный акционер Twitter Inc. Дорис Шенвик подала в суд на сервис микроблогов за невыполнение обещаний о показателях роста.

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________ Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:14 .