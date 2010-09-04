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Межбанк: рождественские подарки для гривны и Нацбанка





Первый полноценный банковский день 2017 года на валютном межбанке прошел очень хорошо для гривны и НБУ. Покупателей валюты было немного. За счет обязательной продажи валютной выручки за 30 декабря 2016 года, 2 и 3 января этого года (западные банки работали в эти дни, украинские — валютных зачислений не проводили) — на рынке преобладало предложение валюты. Котировки доллара начали активно снижаться и НБУ к полудню провел первый аукцион по выкупу на 20 млн. На нем он приобрел все 20 млн по цене отсечения — не выше 26,70 гривен и общей заявке банков на 42,7 млн. Некупленный излишек валюты продолжил «давить» на рынок — клиенты и банки не могли перенести заявки на завтра, так как это была обязательная продажа. Доллар продолжил снижаться. После 15 часов Нацбанк провел второй аукцион по выкупу излишков, на котором пополнил ЗВР еще на 3,8 млн долларов при цене отсечения уже не выше 26,65 гривен и заявке банков на 6,3 млн. Этим аукционом он окончательно выравнял спрос и предложение. Торги завершились укреплением гривны относительно доллара до уровня 26,60/26,67. Всего Нацбанк за среду приобрел 23,8 млн долларов, чем частично компенсировал свои траты ЗВР в конце 2016 года. Завтра на межбанк выйдет обязательная продажа еще и за 4 января, что на фоне низкого спроса — даст возможность Нацбанку продолжить выкуп валюты. Большинство сделок сегодня прошло в широком коридоре 26,65-26,75 гривен. При этом, котировки в пределах 26,65-26,70 гривен за доллар — это сделки банков с НБУ на двух аукционах.



Ход торгов в среду:



С утренних декларативных котировок 27,05/27,20 гривен, к 12 часам — доллар снизился до уровня 26,80/26,90. На фоне превышения предложения над спросом -гривна явно могла укрепляться и далее. НБУ объявил аукцион по выкупу 20 млн долларов со сроком подачи заявок до 12:30.Это остановило падение доллара. Нацбанк купил все 20 млн долларов по цене отсечения -не выше 26,70 гривен и заявке банков на 42,7 млн. Избыток предложения продолжил «давить» на рынок. К 13 часам курс снизился до 26,75/26,85 гривен, а после обеда — опустился до 26,55/26,67 гривен за доллар. НБУ объявил второй за день аукцион по выкупу валюты со сроком подачи заявок до 15:15. На нем он выкупил еще 3,8 млн долларов по цене отсечения — не выше 26,65 гривен и заявке банков на 6,3 млн. Этими действиями регулятор окончательно выравнял спрос и предложение.Завершились торги на уровне 26,60/26,67 гривен за доллар.



Основные события на межбанке 4 января:



1) Перевес предложения валюты над спросом укрепил гривну до уровня 26,60/26,67 гривен за доллар к окончанию торгов;



2) НБУ провел два аукциона по выкупу валюты: 1) купил 20 млн по цене отсечения — не выше 26,70 гривен и заявке банков на 42,7 млн; 2) купил еще 3,8 млн долларов по цене отсечения — не выше 26,65 гривен при заявке финучреждений на 6,3 млн ;



3) Банки между собой и банки с НБУ заключили 294 сделки на общую сумму 239,06 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,6924.



Источник. Первый полноценный банковский день 2017 года на валютном межбанке прошел очень хорошо для гривны и НБУ. Покупателей валюты было немного. За счет обязательной продажи валютной выручки за 30 декабря 2016 года, 2 и 3 января этого года (западные банки работали в эти дни, украинские — валютных зачислений не проводили) — на рынке преобладало предложение валюты. Котировки доллара начали активно снижаться и НБУ к полудню провел первый аукцион по выкупу на 20 млн. На нем он приобрел все 20 млн по цене отсечения — не выше 26,70 гривен и общей заявке банков на 42,7 млн. Некупленный излишек валюты продолжил «давить» на рынок — клиенты и банки не могли перенести заявки на завтра, так как это была обязательная продажа. Доллар продолжил снижаться. После 15 часов Нацбанк провел второй аукцион по выкупу излишков, на котором пополнил ЗВР еще на 3,8 млн долларов при цене отсечения уже не выше 26,65 гривен и заявке банков на 6,3 млн. Этим аукционом он окончательно выравнял спрос и предложение. Торги завершились укреплением гривны относительно доллара до уровня 26,60/26,67. Всего Нацбанк за среду приобрел 23,8 млн долларов, чем частично компенсировал свои траты ЗВР в конце 2016 года. Завтра на межбанк выйдет обязательная продажа еще и за 4 января, что на фоне низкого спроса — даст возможность Нацбанку продолжить выкуп валюты. Большинство сделок сегодня прошло в широком коридоре 26,65-26,75 гривен. При этом, котировки в пределах 26,65-26,70 гривен за доллар — это сделки банков с НБУ на двух аукционах.С утренних декларативных котировок 27,05/27,20 гривен, к 12 часам — доллар снизился до уровня 26,80/26,90. На фоне превышения предложения над спросом -гривна явно могла укрепляться и далее. НБУ объявил аукцион по выкупу 20 млн долларов со сроком подачи заявок до 12:30.Это остановило падение доллара. Нацбанк купил все 20 млн долларов по цене отсечения -не выше 26,70 гривен и заявке банков на 42,7 млн. Избыток предложения продолжил «давить» на рынок. К 13 часам курс снизился до 26,75/26,85 гривен, а после обеда — опустился до 26,55/26,67 гривен за доллар. НБУ объявил второй за день аукцион по выкупу валюты со сроком подачи заявок до 15:15. На нем он выкупил еще 3,8 млн долларов по цене отсечения — не выше 26,65 гривен и заявке банков на 6,3 млн. Этими действиями регулятор окончательно выравнял спрос и предложение.Завершились торги на уровне 26,60/26,67 гривен за доллар.1) Перевес предложения валюты над спросом укрепил гривну до уровня 26,60/26,67 гривен за доллар к окончанию торгов;2) НБУ провел два аукциона по выкупу валюты: 1) купил 20 млн по цене отсечения — не выше 26,70 гривен и заявке банков на 42,7 млн; 2) купил еще 3,8 млн долларов по цене отсечения — не выше 26,65 гривен при заявке финучреждений на 6,3 млн ;3) Банки между собой и банки с НБУ заключили 294 сделки на общую сумму 239,06 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,6924.

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