Роутер Symantec Norton Core позаботится о безопасности сети

Компания Symantec широко известна благодаря разработке программного обеспечения в области информационной безопасности. Поэтому, приехав на выставку CES 2017 с Wi-Fi роутером Norton Core, особое внимание представители Symantec сосредоточили именно на безопасности. Роутер Norton Care получил необычный дизайн корпуса и уникальную антенную решётку, благодаря чему специалисты смогли добиться не только внешней оригинальности, но и сильного сигнала Wi-Fi, а также большой зоны покрытия.
Роутер Norton Core самостоятельно следит за безопасностью сети и автоматически устанавливает необходимые обновления. Представленный девайс разработан для простого управления "умным" домом, начиная от смарт-холодильников и телевизоров и заканчивая смарт-термостатами.
Norton Core предлагает сканирование, глубокий анализ и изучение пакетов входящего и исходящего трафика. При обнаружении уязвимости в подключённом устройстве роутер не только оповестит владельца, но и самостоятельно поместит потенциальную угрозу в карантин. Новинка от Symantec получила двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц, поддержку стандарта Wi-Fi 802.11ас и технологии 4x4 MU-MIMO. Максимальная пропускная способность Norton Core составляет 2,5 Гбит/с.
Осуществлять настройку параметров Wi-Fi и мониторинг сети пользователь может посредством специального приложения. Кроме того, владелец Norton Core сможет настроить гостевые сети или воспользоваться функциями родительского контроля, используя всего одну кнопку.
Symantec Norton Core в золотистой и серебристой расцветках доступен для предварительного заказа в США по цене $200.
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