Samsung Odyssey открывает новую линейку игровых ноутбуков

На выставке CES 2017 многие крупные компании представили игровые ноутбуки. Lenovo, к примеру, и вовсе открыла новый суббренд Legion для выпуска геймерских ноутбуков и прочих девайсов. Не смогла обойти стороной этот тренд и компания Samsung, которая показала на презентации игровой лэптоп Odyssey. Компьютер выпускается в двух модификациях: с 15-дюймовым и 17,3-дюймовым экранами. Выглядит Samsung Odyssey весьма нетипично для игровых ноутбуков. Он не отличается агрессивным дизайном, как у линейки Predator от Acer или ROG от ASUS, а игровую направленность выдаёт лишь яркая RGB-подсветка клавиатуры.
Корпус Samsung Odyssey выполнен из пластика. Экран имеет матовое покрытие, но максимальное разрешение составляет только 1920х1080 пикселей. При этом в 17,3-дюймовой модели яркость дисплея составляет 300 нит, а в 15,6-дюймовой - 280 нит. Из интересных особенностей можно отметить специальную кнопку Beast Mode (к релизу название будет изменено), которая включает режим максимальной производительности.
Samsung Odyssey оснащён четырёхъядерным процессором Intel седьмого поколения Kaby Lake, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050. Версия с 17,3-дюймовым экраном оборудована тремя разъёмами USB Type-C (Thunderbolt 3). Для хранения данных предусмотрено 256 ГБ PCIe SSD и жёсткий диск на 1 ТБ.
Стоимость Samsung Odyssey будет начинаться от $1 199 за минимальную комплектацию.
Источник
.