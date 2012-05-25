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Инсайдерская информация

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Обсуждаем общие вопросы, связанные со ставками на спортивные события.
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Старый Сегодня, 12:38
#1
 
Возраст: 37
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Инсайдерская информация
Инсайдерская информация не является сигналом к ставкам ва - банк!
Инсайдерская информация не является договорными играми!

Инсайдерская информация - это информация из штаба команд, интервью, предматчевые тренировки, личная жизнь спортсменов.
Инсайдерская информация - это преимущество перед букмекером
Инсайдерская информация - дополнительный инструмент для анализа

Ставить рекомендуется только по завышенным коэффициентам. Где ставить - буду сообщать, проставлять следует быстро, пока данная контора не двинула котировки вниз.

Информация публикуется бесплатно!
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MONSIDE на форуме  
Старый Сегодня, 12:40
#2
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,122
Благодарностей: 707
КП: 0.062

награды Волшебный горшочек 
Re: Инсайдерская информация
Дед Мороз?
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моя пиханина
SergioConceicao на форуме  
Старый Сегодня, 12:49
#3
 
Возраст: 37
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Инсайдерская информация
БК БетСити
Матч в 16 : 00
Бенуа Пэр - Юки Бхамбри
Ф1(-2.5) Коэффициент : 1.85
На предматчевой тренировке Бхамбри повредил голеностоп. Против Пэра будет сложно.
1Хбет отреагировал очень быстро и опустил коэффициент на минусовую фору до 1.45
БС держит высокую котировку.

добавлено через 15 минут
БК ЛигаСтавок
Карлович И. — Вердаско Ф.
Тотал 10.5 больше(1-й сет)
Коэффициент : 1.91

Здесь просто завышение, никакой инфы нет, ЛС выдвигают слишком большую котировку.
Оба игрока с хорошей подачей, брейк сделать теннисистам будет сложновато.
SportingBet, например(Одна из самых сильных БК по теннисной линии) предлагает 1.50
__________________
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Последний раз редактировалось MONSIDE; Сегодня в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
MONSIDE на форуме  
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