Инсайдерская информация

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БК БетСити
Матч в 16 : 00
Бенуа Пэр - Юки Бхамбри
Ф1(-2.5) Коэффициент : 1.85
На предматчевой тренировке Бхамбри повредил голеностоп. Против Пэра будет сложно.
1Хбет отреагировал очень быстро и опустил коэффициент на минусовую фору до 1.45
БС держит высокую котировку.
добавлено через 15 минут
БК ЛигаСтавок
Карлович И. — Вердаско Ф.
Тотал 10.5 больше(1-й сет)
Коэффициент : 1.91
Здесь просто завышение, никакой инфы нет, ЛС выдвигают слишком большую котировку.
Оба игрока с хорошей подачей, брейк сделать теннисистам будет сложновато.
SportingBet, например(Одна из самых сильных БК по теннисной линии) предлагает 1.50