Кабмин рассчитывает занять примерно 190,8 млрд. грн. в 2017 году

Данная цифра указана в приложении к закону «О Государственном бюджете Украины» на 2017 год.
Согласно приложению к закону «О Государственном бюджете Украины», Кабинет министров планирует позаимствовать около 190,8 млрд. грн., из которых внешние займы составляют 86,89 млрд. грн.
Для сравнения, в уже прошедшем 2016 году, госбюджет предполагал, с учетом принятых к нему изменений, осуществить государственные заимствования в объеме 251,374 млрд. грн., том числе внешние – 122,65 млрд. грн.
Что же касается запланированного объема погашения государственного долга в 2017 году, то он оценивается в 129,56 млрд. грн. (в т.ч. 30,94 млрд. грн. внешнего долга).
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