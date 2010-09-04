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Кабмин рассчитывает занять примерно 190,8 млрд. грн. в 2017 году

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Старый Сегодня, 12:33
#1
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награды Волшебный горшочек 
Кабмин рассчитывает занять примерно 190,8 млрд. грн. в 2017 году



Данная цифра указана в приложении к закону «О Государственном бюджете Украины» на 2017 год.

Согласно приложению к закону «О Государственном бюджете Украины», Кабинет министров планирует позаимствовать около 190,8 млрд. грн., из которых внешние займы составляют 86,89 млрд. грн.

Для сравнения, в уже прошедшем 2016 году, госбюджет предполагал, с учетом принятых к нему изменений, осуществить государственные заимствования в объеме 251,374 млрд. грн., том числе внешние – 122,65 млрд. грн.

Что же касается запланированного объема погашения государственного долга в 2017 году, то он оценивается в 129,56 млрд. грн. (в т.ч. 30,94 млрд. грн. внешнего долга).

Источник.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 12:58
#2
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Имя: Кирилл
Пол: Мужской
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,976
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Re: Кабмин рассчитывает занять примерно 190,8 млрд. грн. в 2017 году
Почти 200 миллиардов планируемого займа - это 7,5 миллиардов долларов(в доллар убедительней звучит) Главное, чтобы рационально использовали, дабы не выглядеть еще большими клоунами перед населением.
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