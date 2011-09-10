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ПАММ-счет Apache:10000889 (ICE FX)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Сегодня, 12:27
#1
Форекс-блогер
 
Аватар JASumy
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2011
Сообщений: 2,769
Благодарностей: 2,730
Записей в FX-блоге: 486
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КП: 0.574
ПАММ-счет Apache:10000889 (ICE FX)
Управляемый Счет Apache:10000889 (ICE FX)

Дата создания: 30.12.2016
Тип счета: STP
Валюта счета: USD

Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 2 000 USD
Максимальная просадка за неделю: 10%
Максимальное кредитное плечо: 1:20
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)


Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 1000 USD
Вознаграждение управляющего: 20% (80% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 10%

Анкета трейдера

Тип торговой системы:
Торгуемые инструменты:
Приемы по увеличению риска:
Прошлые счета: неизвестно

Дополнительно:
Обзор форекс-брокера ICE FX
Мониторинг счетов ICE FX
Ветка ICE FX на этом форуме

Инвестировать в счет:
Apache
__________________
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ICE FX: прозрачность, честность, реальная защита капитала инвестора
JASumy вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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