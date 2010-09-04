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Российская сеть фитнес-клубов начала принимать биткоин

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Российская сеть фитнес-клубов начала принимать биткоин

Тюменская сеть студий фитнеса NanoFitness объявила о начале приема биткоинов качестве оплаты за свои абонементы и сопутствующие услуги.

Руководство NanoFitness приняло соответствующее решение после детального изучения информационных технологий в области финансов, консультаций со специалистами в области финтеха и оценки предпочтений аудитории.

«Мы всегда стремились двигаться с максимальной скоростью и в одном направлении с технологическим прогрессом, внимательно наблюдали за развитием ситуации вокруг криптовалют в мире и в России в первую очередь. Нам было интересно применение финтех-инноваций, а поскольку в NanoFitness сформировалась тенденция быть первыми в плане внедрения всего самого лучшего, ни у кого из коллег не возникло иного решения, кроме как воспользоваться удачным моментом и предложить нашим клиентам и партнерам более высокий уровень обслуживания и взаимодействия. У нас появился передовой и я не постесняюсь сказать, модный инструмент, соответствующий духу времени и нашей философии. Впрочем, на то мы и NanoFitness», — говорится в заявлении генерального директора NanoFitness Дмитрия Карпенко.

Официально прием криптовалюты стартовал 3 января, в день рождения биткоина. В эксперименте задействованы студии NanoFitness в Тюмени и Санкт-Петербурге. Персонал компании прошел необходимую подготовку в части квалифицированной поддержки клиентов — держателей биткоинов, интерьеры студий укомплектованы соответствующими информационными табло. О приеме биткоинов также свидетельствуют наклейки, размещенные на входных дверях в фитнес-студии.

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Метки
биткоин, новости
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