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МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН О КРЫМЕ

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Старый Сегодня, 12:04
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,351
Благодарностей: 362
КП: 0.055
МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН О КРЫМЕ
МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН О КРЫМЕ
Министерство иностранных дел Украины возмутило высказывание лидера французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России, сообщает «RT».
В дипведомстве заявили, что французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещён въезд на Украину», — заявили в украинском МИД .

Накануне Финам передавал, что Марин Ле Пен сказала, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. После этого в СБУ пригрозили запретить ей въезд на Украину, а позднее направили запрос в МИД по данному вопросу.


Источник RNS.
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Старый Сегодня, 12:10
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 2,095
Благодарностей: 124
КП: 0.063
Re: МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН О КРЫМЕ
Уже на это ЛеПен заявила что и не собиралась на Украину поэтому ей не страшны подобные запреты. Но будет забавно со стороны наблюдать если она станет президентом Франции
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