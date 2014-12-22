|
МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН О КРЫМЕ
МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАЯВЛЕНИЯ МАРИН ЛЕ ПЕН О КРЫМЕ
Министерство иностранных дел Украины возмутило высказывание лидера французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России, сообщает «RT».
В дипведомстве заявили, что французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещён въезд на Украину», — заявили в украинском МИД .
Накануне Финам передавал, что Марин Ле Пен сказала, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. После этого в СБУ пригрозили запретить ей въезд на Украину, а позднее направили запрос в МИД по данному вопросу.
Источник RNS.