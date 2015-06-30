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Slack инвестировал в российский проект Statsbot и ещё 10 стартапов

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Старый Сегодня, 11:57
#1
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Имя: Максим
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Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
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Slack инвестировал в российский проект Statsbot и ещё 10 стартапов

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что руководство командного мессенджера Slack анонсировало 11 стартапов, в которые инвестировал средства фонд компании Slack Fund. В июле 2016 года компания уже рассказывала о 14 компаниях, что привлекли от их фонда около $2 млн.

Интересно, что в список стартапов, которые получили средства от Slack Fund, попал российский проект Statsbot, который занимается разработкой аналитических ботов для Slack, а также инструменты для специалистов по продажам DataFox, корпоративный финансовый бот SwayFinance, WorkRamp, Troops и другие полезные и взаимосвязанные со Slack сервисы.

Объём инвестиций в каждый проект не раскрывается. По словам представителей Statsbot, средний размер инвестиций от Slack Fund в одну компанию составляет около $250 тысяч.

Руководство Slack анонсировало создание фонда объёмом в $80 млн в декабре 2015 года. В рамках работы фонда компания поддерживает разработчиков, которые помогают создавать экосистему приложений и сервисов для командного мессенджера.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Вообще как по мне Slack довольно крутая платформа, а еще если они добавят туда звуковое и видео общение, то это будет вообще вышка...

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 12:10.
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