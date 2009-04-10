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Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 5,733 Благодарностей: 3,465 Записей в FX-блоге: 426 Подписок: 44

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Какие компании и бренды погибнут в 2017 году Издание Ars Technica опубликовало традиционный материал с прогнозами о том, какие компании и бренды погибнут в 2017 году. В список вошли Yahoo, анонимный мессенджер Yik Yak, медицинский стартап Theranos и другие. Редакция vc.ru публикует адаптированный перевод заметки.

Как замечают авторы материала, в список Ars Technica попадают компании, существование которых, по мнению редакции, находится под угрозой — по экономическим, культурным или технологическим причинам. «Совсем не обязательно, что они окончательно погибнут в 2017 году — этот процесс может растянуться на многие годы», — говорят они.

В список попадают компании, которые испытали хотя бы одну из следующих проблем:

компания долгое время теряет долю на своём рынке;

испытывает финансовые сложности или теряет доход;

столкнулась с управленческими проблемами, не обладает надёжной бизнес-моделью или долгосрочной стратегией.



1. Yahoo

Компания Yahoo вошла в список от Ars Technica в 2016 году. «Много лет корпорация пыталась сменить направление бизнеса и вернуться на мировую сцену. Существование компании обеспечивала её крупная доля в китайском интернет-гиганте Alibaba. Мы предполагали, что в 2016 году компания продаст свой бизнес и оставит себе только долю в Alibaba».

Планы генерального директора Yahoo Мариссы Майер по расширению компании, пишет редакция издания, провалились. «Казалось, что компанию раскупят по кусочкам. В феврале компания сократила 15% штата, а летом столкнулась с обвинениями в дискриминации работников-мужчин в компании».



2. Yik Yak

Yik Yak — сервис для анонимных сообщений, который отбирал публикации на основе местоположения пользователя. Проект вошёл в десятку самых загружаемых приложений, быстро рос, и вскоре стал основной площадкой для изливания негатива среди студентов.

Yik Yak запретили в некоторых университетских кампусах в США.



3. Twitter

«К концу 2017 года Twitter никуда не исчезнет, будьте уверены. Но той социальной сети, какой мы её знаем, наступит конец. И мы говорим не о незначительном изменении интерфейса или введении новых функций», — пишет Ars Technica.

«Twitter продолжает терять деньги, и когда-то они закончатся. В этом году компания потратила меньше, чем в прошлом ($289 млн за первые три квартала по сравнению с $430 млн за аналогичный период в 2015 году), компания по-прежнему теряет средства инвесторов. И попытки руководства социальной сети договориться с несколькими потенциальными покупателями — в том числе, с Disney, — не просто не увенчались успехом, а с треском провалились».

Молодые пользователи, пишет Ars Technica, предпочитают сервису Snapchat. «Возможно, руководству придётся продать компанию или её интеллектуальную собственность — причём с большой скидкой, — только для того, чтобы остаться на плаву».



4. Theranos

Theranos была закрытой компанией, которая не публиковала отчётов о своей работе и не раскрывала особенности технологии проведения анализов. В 2016 году после расследования издания The Wall Street Journal проектом заинтересовалось правительство США. Выяснилось, что с лета 2015 года компания не использует для проведения тестов своё оборудование и закупает устройства для исследований у конкурентов.

Элизабет Холмс отстранили от работы в медицинских лабораториях на два года. В октябре 2016 года инвесторы стартапа подали в суд на руководство за мошенничество. «Сложно представить, чтобы Холмс и Theranos смогли выбраться из этой ямы».



5. HTC

Флагман HTC 10 пробыл на полках одного из партнёров компании — T-mobile — всего два месяца. В июле 2016 года T-mobile отказалась от его продажи.

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