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Какие компании и бренды погибнут в 2017 году

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Какие компании и бренды погибнут в 2017 году
Издание Ars Technica опубликовало традиционный материал с прогнозами о том, какие компании и бренды погибнут в 2017 году. В список вошли Yahoo, анонимный мессенджер Yik Yak, медицинский стартап Theranos и другие. Редакция vc.ru публикует адаптированный перевод заметки.
Как замечают авторы материала, в список Ars Technica попадают компании, существование которых, по мнению редакции, находится под угрозой — по экономическим, культурным или технологическим причинам. «Совсем не обязательно, что они окончательно погибнут в 2017 году — этот процесс может растянуться на многие годы», — говорят они.
В список попадают компании, которые испытали хотя бы одну из следующих проблем:
компания долгое время теряет долю на своём рынке;
испытывает финансовые сложности или теряет доход;
столкнулась с управленческими проблемами, не обладает надёжной бизнес-моделью или долгосрочной стратегией.

1. Yahoo
Компания Yahoo вошла в список от Ars Technica в 2016 году. «Много лет корпорация пыталась сменить направление бизнеса и вернуться на мировую сцену. Существование компании обеспечивала её крупная доля в китайском интернет-гиганте Alibaba. Мы предполагали, что в 2016 году компания продаст свой бизнес и оставит себе только долю в Alibaba».
Планы генерального директора Yahoo Мариссы Майер по расширению компании, пишет редакция издания, провалились. «Казалось, что компанию раскупят по кусочкам. В феврале компания сократила 15% штата, а летом столкнулась с обвинениями в дискриминации работников-мужчин в компании».

2. Yik Yak
Yik Yak — сервис для анонимных сообщений, который отбирал публикации на основе местоположения пользователя. Проект вошёл в десятку самых загружаемых приложений, быстро рос, и вскоре стал основной площадкой для изливания негатива среди студентов.
Yik Yak запретили в некоторых университетских кампусах в США.

3. Twitter
«К концу 2017 года Twitter никуда не исчезнет, будьте уверены. Но той социальной сети, какой мы её знаем, наступит конец. И мы говорим не о незначительном изменении интерфейса или введении новых функций», — пишет Ars Technica.
«Twitter продолжает терять деньги, и когда-то они закончатся. В этом году компания потратила меньше, чем в прошлом ($289 млн за первые три квартала по сравнению с $430 млн за аналогичный период в 2015 году), компания по-прежнему теряет средства инвесторов. И попытки руководства социальной сети договориться с несколькими потенциальными покупателями — в том числе, с Disney, — не просто не увенчались успехом, а с треском провалились».
Молодые пользователи, пишет Ars Technica, предпочитают сервису Snapchat. «Возможно, руководству придётся продать компанию или её интеллектуальную собственность — причём с большой скидкой, — только для того, чтобы остаться на плаву».

4. Theranos
Theranos была закрытой компанией, которая не публиковала отчётов о своей работе и не раскрывала особенности технологии проведения анализов. В 2016 году после расследования издания The Wall Street Journal проектом заинтересовалось правительство США. Выяснилось, что с лета 2015 года компания не использует для проведения тестов своё оборудование и закупает устройства для исследований у конкурентов.
Элизабет Холмс отстранили от работы в медицинских лабораториях на два года. В октябре 2016 года инвесторы стартапа подали в суд на руководство за мошенничество. «Сложно представить, чтобы Холмс и Theranos смогли выбраться из этой ямы».

5. HTC
Флагман HTC 10 пробыл на полках одного из партнёров компании — T-mobile — всего два месяца. В июле 2016 года T-mobile отказалась от его продажи.
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