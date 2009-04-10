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Новости или флет. Какой рынок вы предпочитаете?

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Старый Сегодня, 11:03
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,733
Благодарностей: 3,465
Записей в FX-блоге: 426
Подписок: 44

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Новости или флет. Какой рынок вы предпочитаете?
Давно наблюдаю за различными торговыми системами, топовыми управами и счетами-долгожителями.
Сделал для себя вывод, что универсальных трейдеров немного. Одни предпочитают спокойные дни и флетовые коридоры, другие ловят импульсы и новостные драйверы.
Хотелось бы узнать у присутствующих трейдеров - а какие рынки предпочитаете вы? Азиатский или американский? Скучный понедельник или драйвовую пятницу? Безновостные и праздничные дни или значимые новости со среднесрочным эффектом?
__________________
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 11:22
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.08.2014
Сообщений: 271
Благодарностей: 20
КП: 0.067
Re: Новости или флет. Какой рынок вы предпочитаете?
Предпочитаю торговать на спокойном рынке, но могу держать позицию внутри недели поэтому иногда попадаю и на сильные движения, и если к примеру новостной импульс подтвердил мою первоначальную гипотезу это в двойне приятно.
__________________
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andruhaya вне форума  
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