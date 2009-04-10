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Новости или флет. Какой рынок вы предпочитаете?
Давно наблюдаю за различными торговыми системами, топовыми управами и счетами-долгожителями.
Сделал для себя вывод, что универсальных трейдеров немного. Одни предпочитают спокойные дни и флетовые коридоры, другие ловят импульсы и новостные драйверы.
Хотелось бы узнать у присутствующих трейдеров - а какие рынки предпочитаете вы? Азиатский или американский? Скучный понедельник или драйвовую пятницу? Безновостные и праздничные дни или значимые новости со среднесрочным эффектом?
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