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Барри Зильберт в 2017 году отказывается от акций в пользу криптовалют

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Барри Зильберт в 2017 году отказывается от акций в пользу криптовалют

Барри Зильберт (Barry Silbert), основатель инвестиционного фонда Digital Currency Group, заявил, что в 2017 год войдет без общедоступных акций. Вместо этого, с целью избежать глобального финансового кризиса и экономической нестабильности, он намерен сконцентрироваться на криптовалютах: Биткойне, Эфириуме Классик и ZCash.

Ралли биткойна выше $1000 существенно изменило мировоззрение крупных инвесторов и инвестиционных компаний. Принятие биткойна как глобальной валюты и безопасного актива-убежища, на фоне роста ставки ФРС и ужесточения государственного регулирования традиционных активов, толкает цену вверх.

Предыдущие безопасные убежища для активов, такие как золото и серебро, подвержены конфискации и введением ограничений такими странами как Китай и Индия, да и вкладчики западных банков уже ни от чего не застрахованы. Эти две страны составляют большую часть физических рынков золота и серебра. Формирующаяся глобальная экономическая нестабильность и страх перед девальвацией резервной валюты продолжают повышать спрос на биткойн и другие криптовалюты.

Исходя из последних событий и текущего состояния мировой экономики, единственным разумным и логичным шагом для ведущих инвесторов и трейдеров, как Барри Зильберт – держать активы или валюты, которые не контролируются никакими органами. Такие активы, как Эфириум Классик и новые восходящие криптовалюты, например ZCash, перспективны при тенденции роста цен.

Зильберт отмечает растущие торговые объемы биткойна на биржах портфеля DCG, тем самым указывая инвесторам и пользователям, вкладывающим в биткойн, на будущее цифровой валюты и ее эффективность в 2017 году.

Зильберт написал в соцсетях:

«Самое приятное в инвестировании в 19 криптовалютных бирж по всему миру – это наблюдать их месячные объемы. Ребята, это случилось!».

Поскольку цена биткойна в 2017 году продолжает расти, спрос со стороны ведущих инвесторов, трейдеров и компаний также будет расти в прогрессии. Такое стремительное увеличение спроса поможет убедить ведущих инвесторов в преимуществах инвестирования в биткойн и, конечно же, повлечет за собой глобальное принятие цифровой валюты.

Источник: bits.media
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Метки
биржа, биткоин, инвесторы, кризис, криптовалюты
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