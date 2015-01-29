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mobok.ru - MOBOK

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 05:37
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,510
Благодарностей: 71
КП: 0.052
mobok.ru - MOBOK

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.01.2017




Цитата:
MOBOK - это виртуальная ферма нового поколения, где каждый, которому не лень потрудиться может зарабатывать реальные деньги, без ограничений на вывод или баллов . Чем больше времени Вы уделяете Вашим фермерским угодьям и животным, тем больше будет Ваш заработок.
Об игре:

В магазине вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит свою продукцию, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждое животное дает различное количество продукции, чем животное дороже, тем больше приносит.


Вся продукция которую вам принесли ваши животные сразу попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукция постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в день, как вам удобнее.
Вы можете продать всю вашу продукцию за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи : 100 единиц продукции = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.


Бонусы:


Акция: К первому пополнению от 10 руб. получаете 100% бонус!
При регистрации вы получите 300 золота в подарок!


Реферальная программа:


Вы будете получать 30% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


Платежные системы:


PAYEER


Мой вклад:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:09
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