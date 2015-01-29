mobok.ru - MOBOK

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.01.2017
Об игре:
Цитата:
|
MOBOK - это виртуальная ферма нового поколения, где каждый, которому не лень потрудиться может зарабатывать реальные деньги, без ограничений на вывод или баллов . Чем больше времени Вы уделяете Вашим фермерским угодьям и животным, тем больше будет Ваш заработок.
В магазине вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит свою продукцию, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждое животное дает различное количество продукции, чем животное дороже, тем больше приносит.
Вся продукция которую вам принесли ваши животные сразу попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукция постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в день, как вам удобнее.
Вы можете продать всю вашу продукцию за золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи : 100 единиц продукции = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
Бонусы:
Акция: К первому пополнению от 10 руб. получаете 100% бонус!
При регистрации вы получите 300 золота в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 30% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
Платежные системы:
PAYEER
Мой вклад: