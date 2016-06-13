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moto-yulia.ru - МотоМания от Юли

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 03:37
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 281
Благодарностей: 11
КП: 0.007
moto-yulia.ru - МотоМания от Юли
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 05.01.2017

Регистрация

Цитата:
Что представляет из себя экономическая игра «МОТОМАНИЯ от Юли» ?
«МОТОМАНИЯ от Юли» - экономическая инвестиционная онлайн игра. Наш проект создан для постоянного заработка и получения процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса. Дружный коллектив нашей игры всегда окажет помощь в любых вопросах.
Как начать игру?
Для начала заработков в игре Вам необходимо купить первый ряд, который приносит постоянный доход. Доход от первого ряда составляет 0.06 руб. Рядов в игре бесконечное число, более подробно вы можете ознакомится с прайсом цен и доходов в нашей группе в вконтакте.
Что означают обозначения EXP ?
EXP - опыт который дается за общение в чате, за онлайн на сайте раз в сутки начисляется 20 EXP и за переход реферала по рядам, рефереру начисляется 10 EXP, даже один реферал может очень хорошо прокачать Ваш уровень в игре!!!
Для чего нужно EXP ?
Поднимая свой уровень в игре у вас открывается возможность покупки более дорогих байков которые поднимаются на высокие ряды.
Зачем покупать новый байк?
После регистрации вам в подарок дается байк который может подняться до 2 ряда включительно. При желании подняться выше по рядам вам нужно поменять байк на более продвинутый. У каждого байка есть ограничения по рядам, по этому если вы решили подняться высоко, рекомендуется приобретать байк по дороже что бы потом не менять его на высоких ряда и не переплачивать.
Надо ли мне пополнять свой баланс?
Инвестирование денег самый прибыльный способ заработка в нашей игре, но так же Вы можете зарабатывать не пополняя баланс, а просто приглашать друзей и знакомых в игру и получать 10% от их вложений сразу на баланс для вывода. Наш проект является инвестиционным, участвуя в ней Вы сможете получать хорошую пассивную прибыль.
Как увеличивать уровень в игре?
Уровень в игре увеличивается за счет общение в чате и просто за онлайн в игре.
Могу ли я выводить заработанные в игре деньги ?
Да, все зарегистрированные участники могут вывести деньги , номер кошелька на выбранную платежную систему задается непосредственно при заказе выплаты. Минимальный заказ выплаты 1 руб. У нас на вывод нет других ограничений, заглушек и подводных камней, все чесnно и прозрачно.
Приятной Вам игры и хороших заработков!
Цитата:
1 ряд – доход 0.02 руб. в час– цена 5 руб.
2 ряд – доход 0.07 руб. в час– цена 36.96 руб.
3 ряд – доход 0.13 руб. в час– цена 67.20 руб.
4 ряд – доход 0.22 руб. в час– цена 109.20 руб.
5 ряд – доход 0.30 руб. в час– цена 147.84 руб.
6 ряд – доход 0.50 руб. в час– цена 248.64 руб



Цитата:
сетка EXP 100 сообщений в чате для байка который едет до 4 ряда
200 сообщений в чате для байка который едет до 6 ряда

100% прибыли идет на счет для вывода

Реферальная программа 10% на вывод

Платежная система payeer​

Мой вклад



Регистрация

добавлено через 54 минуты
Фотохостинг подглючивает на данную секунду, альтернативный скриншот вклада

__________________
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Видеоканал-мониторинг экономических игр "Копеечка в кошельке"
Последний раз редактировалось temauroka; Сегодня в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
temauroka на форуме  
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