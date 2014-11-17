Synthego, занимающаяся генной инженерией, привлекла $41 миллион

Компания Synthego, расположенная в Редвуд-Сити, Калифорния, США, которая занимается решениями в генной инженерии, получила финансирование в размере 41 миллиона долларов в Серии Б. Раунд возглавила компания 8VC, а также участвовали AME Cloud Ventures, Elements Capital и несколько других фондов. В общей сложности Synthego уже привлекла 50 миллионов долларов инвестиций и планирует использовать эти деньги для увеличения объема коммерческих операций, международное продвижение и внедрение новых продуктов.
Synthego была основана в 2012 году и возглавляется Полом Дабровски. Компания предоставляет такой продукт как CRISPRevolution - набор синтетической РНК, разработанный для CRISPR (короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) редактирования генома и исследований, целью которых является ускорение разработок в таких областях, как терапевтика, диагностика, исследование стволовых клеток и синтетическая биология.
Клиентами компании являются учреждения в более 30 странах и 9 из 10 крупнейших биологических университетов.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru