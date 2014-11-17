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Synthego, занимающаяся генной инженерией, привлекла $41 миллион

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Старый Сегодня, 02:36
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,617
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КП: 0.098
Synthego, занимающаяся генной инженерией, привлекла $41 миллион


Компания Synthego, расположенная в Редвуд-Сити, Калифорния, США, которая занимается решениями в генной инженерии, получила финансирование в размере 41 миллиона долларов в Серии Б. Раунд возглавила компания 8VC, а также участвовали AME Cloud Ventures, Elements Capital и несколько других фондов. В общей сложности Synthego уже привлекла 50 миллионов долларов инвестиций и планирует использовать эти деньги для увеличения объема коммерческих операций, международное продвижение и внедрение новых продуктов.



Synthego была основана в 2012 году и возглавляется Полом Дабровски. Компания предоставляет такой продукт как CRISPRevolution - набор синтетической РНК, разработанный для CRISPR (короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) редактирования генома и исследований, целью которых является ускорение разработок в таких областях, как терапевтика, диагностика, исследование стволовых клеток и синтетическая биология.

Клиентами компании являются учреждения в более 30 странах и 9 из 10 крупнейших биологических университетов.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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Старый Сегодня, 02:45
#2
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,823
Благодарностей: 933
КП: 0.107
Re: Synthego, занимающаяся генной инженерией, привлекла $41 миллион
Генетическая инженерия очень сложна и многообразна, поэтому здесь нужны капиталовложения очень серьёзные. 41 млн дол. на первый этап хватит, все равно будут тестировать клетки животных
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