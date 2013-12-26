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ПАММ-счёт prorock25:10396 (PrivateFX)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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#1
Премиум
 
Аватар Moonke
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 4,870
Благодарностей: 92
КП: 0.001
ПАММ-счёт prorock25:10396 (PrivateFX)
ПАММ-счёт prorock25:10396 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10396
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 03 янв. 2017 г., 12:21:45
Начальный капитал Управляющего, USD 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD -11,29
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD -11,29
Доходность ПАММ-счета, % -2,26 %
Максимальная просадка, % 1,06 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 07 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 80 %
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 100,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 50
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 5 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Внутридневная и среднесрочная торговля
Способ связи с управляющим форум PrivateFX
Максимальная просадка за последние сутки, % 1,06 %




Доходность:

2016:


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