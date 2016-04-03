Cryptonator.com - мультивалютный онлайн кошелек

Не являюсь админом данного проекта.
Хочу представить онлайн сервис для хранения и обмена десяти видов криптовалют (BTC, LTC, DOGE и др.) и четырех видов фиатных средств (доллар, евро, рубли, гривны) - Cryptonator.com
Данный сервис работает с 2014 года и на данное время имеет 132 тыс открытых счетов и 3.5 млн совершенных транзакций.
Криптонатор
- онлайн кошелек криптовалют, который позволяет работать с различными цифровыми валютами. Вы можете безопасно хранить, быстро получать, отправлять и обменивать криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.
Поддерживаемые криптовалюты:
Bitcoin BTC
Blackcoin BC
Dash DASH
Dogecoin DOGE
Emercoin EMC
Litecoin LTC
Peercoin PPC
Primecoin XPM
Reddcoin RDD
Zcash ZEC
Доступен мгновенный автоматический обмен криптовалют
! Вы можете за одну секунду обменивать криптовалюту прямо в своем персональном счету, по выгодному курсу и без комиссии, без необходимости совершать переводы на биржи.
Ввод и вывод рублей
доступен несколькими способами:
Ввод и вывод USD и EUR
- Payeer.
Для гривны
обозначена только возможность вывода на банковские карты Visa/MasterCard.
Сервис взимает фиксированную комиссию
при отправке средств, не зависящую от суммы перевода:
Bitcoin - 0.00010000 BTC
Blackcoin - 0.10000000 BLK
Dogecoin - 1.00000000 DOGE
Dash - 0.00100000 DASH
Emercoin - 0.01000000 EMC
Litecoin - 0.00100000 LTC
Peercoin - 0.01000000 PPC
Primecoin - 0.10000000 XPM
Reddcoin - 1.00000000 RDD
Zcash - 0.00010000 ZEC
Суммы минимальных входящих транзакций:
Bitcoin - минимум 0.0001 BTC
Blackcoin BLK - минимум 0.1 BLK
Dash DASH - минимум 0.005 DASH (c 12.05.2016)
Dogecoin DOGE - минимум 10 DOGE (c 01.03.2016)
Emercoin EMC - минимум 0.01 EMC
Litecoin LTC - минимум 0.005 LTC (c 12.05.2016)
Peercoin PPC - минимум 0.1 PPC
Primecoin XMP - минимум 0.1 XPM
Reddcoin RDD - минимум 1000 RDD
*USD - минимум 1 USD
*EUR - минимум 1 EUR
*RUR - минимум 10 руб
Все сервисы Криптонатора работают через SSL (HTTPS) соединение, а важная информация зашифрована при помощи криптографического алгоритма SHA-256. Дополнительная двухфакторная авторизация (включается по желанию) обеспечивает еще один уровень защищенности личного счета.
Более полную информацию можно найти в разделе Справочный центр
Криптонатора.