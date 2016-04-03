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Cryptonator.com - мультивалютный онлайн кошелек

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Старый Сегодня, 02:13
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2016
Сообщений: 125
Благодарностей: 4
КП: 0.007
Cryptonator.com - мультивалютный онлайн кошелек
Не являюсь админом данного проекта.

Хочу представить онлайн сервис для хранения и обмена десяти видов криптовалют (BTC, LTC, DOGE и др.) и четырех видов фиатных средств (доллар, евро, рубли, гривны) - Cryptonator.com



Данный сервис работает с 2014 года и на данное время имеет 132 тыс открытых счетов и 3.5 млн совершенных транзакций.

Криптонатор - онлайн кошелек криптовалют, который позволяет работать с различными цифровыми валютами. Вы можете безопасно хранить, быстро получать, отправлять и обменивать криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.

Поддерживаемые криптовалюты:

Bitcoin BTC
Blackcoin BC
Dash DASH
Dogecoin DOGE
Emercoin EMC
Litecoin LTC
Peercoin PPC
Primecoin XPM
Reddcoin RDD
Zcash ZEC

Доступен мгновенный автоматический обмен криптовалют! Вы можете за одну секунду обменивать криптовалюту прямо в своем персональном счету, по выгодному курсу и без комиссии, без необходимости совершать переводы на биржи.

Ввод и вывод рублей доступен несколькими способами:



Ввод и вывод USD и EUR - Payeer.

Для гривны обозначена только возможность вывода на банковские карты Visa/MasterCard.

Сервис взимает фиксированную комиссию при отправке средств, не зависящую от суммы перевода:

Bitcoin - 0.00010000 BTC
Blackcoin - 0.10000000 BLK
Dogecoin - 1.00000000 DOGE
Dash - 0.00100000 DASH
Emercoin - 0.01000000 EMC
Litecoin - 0.00100000 LTC
Peercoin - 0.01000000 PPC
Primecoin - 0.10000000 XPM
Reddcoin - 1.00000000 RDD
Zcash - 0.00010000 ZEC

Суммы минимальных входящих транзакций:

Bitcoin - минимум 0.0001 BTC
Blackcoin BLK - минимум 0.1 BLK
Dash DASH - минимум 0.005 DASH (c 12.05.2016)
Dogecoin DOGE - минимум 10 DOGE (c 01.03.2016)
Emercoin EMC - минимум 0.01 EMC
Litecoin LTC - минимум 0.005 LTC (c 12.05.2016)
Peercoin PPC - минимум 0.1 PPC
Primecoin XMP - минимум 0.1 XPM
Reddcoin RDD - минимум 1000 RDD
*USD - минимум 1 USD
*EUR - минимум 1 EUR
*RUR - минимум 10 руб

Все сервисы Криптонатора работают через SSL (HTTPS) соединение, а важная информация зашифрована при помощи криптографического алгоритма SHA-256. Дополнительная двухфакторная авторизация (включается по желанию) обеспечивает еще один уровень защищенности личного счета.

Более полную информацию можно найти в разделе Справочный центр Криптонатора.


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alexxxray вне форума  
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