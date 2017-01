alexxxray Интересующийся

Cryptonator.com - мультивалютный онлайн кошелек Не являюсь админом данного проекта.



Хочу представить онлайн сервис для хранения и обмена десяти видов криптовалют (BTC, LTC, DOGE и др.) и четырех видов фиатных средств (доллар, евро, рубли, гривны) -







Данный сервис работает с 2014 года и на данное время имеет 132 тыс открытых счетов и 3.5 млн совершенных транзакций.







Поддерживаемые криптовалюты:



Bitcoin BTC

Blackcoin BC

Dash DASH

Dogecoin DOGE

Emercoin EMC

Litecoin LTC

Peercoin PPC

Primecoin XPM

Reddcoin RDD

Zcash ZEC



Доступен мгновенный автоматический обмен криптовалют! Вы можете за одну секунду обменивать криптовалюту прямо в своем персональном счету, по выгодному курсу и без комиссии, без необходимости совершать переводы на биржи.



Ввод и вывод рублей доступен несколькими способами:







Ввод и вывод USD и EUR - Payeer.



Для гривны обозначена только возможность вывода на банковские карты Visa/MasterCard.



Сервис взимает фиксированную комиссию при отправке средств, не зависящую от суммы перевода:



Bitcoin - 0.00010000 BTC

Blackcoin - 0.10000000 BLK

Dogecoin - 1.00000000 DOGE

Dash - 0.00100000 DASH

Emercoin - 0.01000000 EMC

Litecoin - 0.00100000 LTC

Peercoin - 0.01000000 PPC

Primecoin - 0.10000000 XPM

Reddcoin - 1.00000000 RDD

Zcash - 0.00010000 ZEC



Суммы минимальных входящих транзакций:



Bitcoin - минимум 0.0001 BTC

Blackcoin BLK - минимум 0.1 BLK

Dash DASH - минимум 0.005 DASH (c 12.05.2016)

Dogecoin DOGE - минимум 10 DOGE (c 01.03.2016)

Emercoin EMC - минимум 0.01 EMC

Litecoin LTC - минимум 0.005 LTC (c 12.05.2016)

Peercoin PPC - минимум 0.1 PPC

Primecoin XMP - минимум 0.1 XPM

Reddcoin RDD - минимум 1000 RDD

*USD - минимум 1 USD

*EUR - минимум 1 EUR

*RUR - минимум 10 руб



Все сервисы Криптонатора работают через SSL (HTTPS) соединение, а важная информация зашифрована при помощи криптографического алгоритма SHA-256. Дополнительная двухфакторная авторизация (включается по желанию) обеспечивает еще один уровень защищенности личного счета.



Более полную информацию можно найти в разделе





