Apple подтверждает инвестиции размером в $1 млрд в фонд SoftBank

Американская компания Apple, подтвердила свои планы инвестировать 1 млрд долл. США в фонд технологий, который создается японской корпорацией SoftBank Group: - об этом в среду сообщило издание Уорлд Стрит Джорнел (Wall Street Journal).
"Мы надеемся, что новый фонд позволит ускорить разработку технологий, которые могут быть стратегическими важными для компании Apple", цитирует издание г-жу Кристин Хакюет, которая является пресс-секретарем Apple.
Ранее руководство SoftBank заявляло, что корпорация проинвестирует не менее чем 25 млрд долл.США в этот создаваемый фонд, а также ведет переговоры с фондом из Саудовской Аравии Saudi Arabia’s Public Investment Fund об инвестициях в размере до 45 млрд долл США.
Также SoftBank заявлял, что собирается совершить крупномасштабные инвестиции в этот технологический фонд, даже в большем размере, чем на свои нужды.
Информационное агентство Рейтер в декабре прошлого года сообщило, ссылаясь на свои источники, что компания Apple провела переговоры с корпорацией SoftBank по поводу инвестиций, однако как компания Apple так и SoftBank не сразу отвечают на просьбы дать свои комментарии.
Перевод специально для mmgp.ru источник