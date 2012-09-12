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Кто больше всего искал работу в 2016 году, - эксперт

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Старый Сегодня, 00:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,500
Благодарностей: 6,108
КП: 0.213

награды Волшебный горшочек 
Кто больше всего искал работу в 2016 году, - эксперт
Больше всего резюме поступало от студентов.

Об этом рассказала эксперт кадрового портала Head Hunter Екатерина Мащенко.

“В течение года больше всего резюме присылали студенты и специалисты без опыта работы”, – отметила она.

За ними – соискатели в области ІТ, менеджеры по продажам, административный персонал и специалисты по маркетингу. Активно ищут работу руководители.

“Список самых популярных специальностей за год не изменился. Как и в прошлом году, среди профессиональных областей с наибольшим количеством вакансий лидируют продажи. На них приходится четверть всех вакансий на портале”, – отмечает Мащенко.

Среди лидеров рынка также ИТ, маркетинг, админперсонал и рабочие специальности.

“По сравнению с предыдущим годом количество предложений по работе увеличилось на 40%”, – говорят в Head Hunter.

В Польше ожидают 2 млн украинских работников.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...6-godu-ekspert
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moskva на форуме  
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Старый Сегодня, 00:41
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,651
Благодарностей: 1,606
КП: 0.046

награды Волшебный горшочек 
Re: Кто больше всего искал работу в 2016 году, - эксперт
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
“По сравнению с предыдущим годом количество предложений по работе увеличилось на 40%”, – говорят в Head Hunter.
Н-да, количество безработных тоже увеличилось. Странно.
Разгадка, наверное, в том, что, чем больше напряжённость на рынке труда, тем больше объявлений от мошенников.
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assss на форуме  
Старый Сегодня, 00:59
#3
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 68
КП: 0.031
Re: Кто больше всего искал работу в 2016 году, - эксперт
Неудивительно, ведь студенты хотят стать экономически активной частью населения, и их устраивает почти любая работа, где платят деньги.
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Адрон на форуме  
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