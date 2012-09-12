Кто больше всего искал работу в 2016 году, - эксперт

Больше всего резюме поступало от студентов.
Об этом рассказала эксперт кадрового портала Head Hunter Екатерина Мащенко.
“В течение года больше всего резюме присылали студенты и специалисты без опыта работы”, – отметила она.
За ними – соискатели в области ІТ, менеджеры по продажам, административный персонал и специалисты по маркетингу. Активно ищут работу руководители.
“Список самых популярных специальностей за год не изменился. Как и в прошлом году, среди профессиональных областей с наибольшим количеством вакансий лидируют продажи. На них приходится четверть всех вакансий на портале”, – отмечает Мащенко.
Среди лидеров рынка также ИТ, маркетинг, админперсонал и рабочие специальности.
“По сравнению с предыдущим годом количество предложений по работе увеличилось на 40%”, – говорят в Head Hunter.
В Польше ожидают 2 млн украинских работников.
http://news.finance.ua/ru/news/-/392...6-godu-ekspert