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Киев докапитализировал Приватбанк на 4 миллиарда долларов

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Старый Сегодня, 00:09
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,659
Благодарностей: 520
КП: 0.081
Киев докапитализировал Приватбанк на 4 миллиарда долларов


Власти Украины докапитализировали национализированный Приватбанк на 107 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов), говорится в сообщении на сайте банка.

"В декабре министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций Приватбанка в объеме 107 миллиардов гривен, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", — говорится в сообщении.

Правительство Украины в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. Приватбанк работает на рынке Украины с 1992 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что средства на докапитализацию Приватбанка предусмотрены в бюджете Украины и на первом этапе на эти цели будет выделено 43 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов по курсу Нацбанка Украины).

В целом, согласно решению кабмина, министерство финансов Украины планирует выпустить облигации на 116,8 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов по текущему официальному курсу) для докапитализации Приватбанка в рамках его национализации.

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OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 01:05
#2
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 68
КП: 0.031
Re: Киев докапитализировал Приватбанк на 4 миллиарда долларов
Это можно назвать положительной новостью, но это пока просто капля в море так сказать, но главное, что есть положительные сдвиги.
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Адрон на форуме  
Старый Сегодня, 01:31
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,659
Благодарностей: 520
КП: 0.081
Автор темы Re: Киев докапитализировал Приватбанк на 4 миллиарда долларов
Цитата:
Сообщение от Адрон Посмотреть сообщение
Это можно назвать положительной новостью, но это пока просто капля в море так сказать, но главное, что есть положительные сдвиги.
Я хоть и сторонний наблюдатель, но "капля" надо сказать, что очень такая весомая.
Если не ошибаюсь размер поссчитанной "дыры" в Привате составил что-то около 148 млрд гр. А здесь государство щедрой рукой отваливает банку сразу 107 млрд. гр. Разве это мало?
И украинские ресурсы уже сообщают следующее сейчас: "На сайте банка сообщается, что положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств".
Как говорится - ну хоть так
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