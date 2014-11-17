Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,207 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

NA-KD привлек 14 миллионов евро для расширения онлайн-площадки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:52
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,615
Благодарностей: 446
КП: 0.098
NA-KD привлек 14 миллионов евро для расширения онлайн-площадки


Расположенная в Гетеборге, Швеция, компания NA-KD, занимающаяся электронной коммерцией в сфере моды и косметики, получила финансирование в размере 140 миллионов шведских крон (около 14 миллионов евро). Инвесторами выступили компании Northzone и eEquity.

NA-KD намерена использовать привлеченные средства для улучшения качества обслуживания клиентов, расширения товарного состава и маркетинговые шаги.

Компания была основана в 2015 году Ярно Ванхатапио, который сейчас является генеральным директором. NA-KD.com - это глобальная онлайн-площадка, которая предлагает модную одежду, аксессуары и косметику клиентам со всего мира. Поступления новых товаров происходят каждый день и клиентам предлагается бесплатная доставка по всему миру. Пользователи могут выбрать продукцию более 100 международных брендов, включая Aeryne Paris, Arnhem, Calvin Klein, Ray-Ban, Chimi, Drop of Mindfulness, Delacy, Glamorous, Lucy Paris, Naanaa, New Balance, Stylestalker, а также собственного бренда NA-KD, который предлагает аксессуары, женское нижнее белье, обувь, купальники, повседневную одежду и многое другое.



В 2016 году чистый доход составил 22 миллиона евро и сайт посетило 15 миллионов человек. Самыми популярными категориями товаров являются платья, топы, рубашки, пиджаки, брюки, джинсы, шорты, юбки, купальники, нижнее белье, аксессуары, обувь, косметика и даже книги.


Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Лучшие проекты рунета для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты | Платит с 2007 года
Комменты для ваших сайтов, блогов и форумов. Заработок для авторов
Лучший выбор статей и копирайтеров для вас. Заработок для грамотных людей
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
AnaBios привлек $10 миллионов для расширения фармакологических исследований inik1080 Горячие новости 0 27.12.2016 22:54
Oura Ring привлек 5 миллионов евро для производства умных колец inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 59 19.12.2016 21:11
Suiteness привлек $5 миллионов для расширения платформы по бронированию апартаментов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.12.2016 04:15
Dubsmash привлек 9 миллионов евро для дальнейшего расширения inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 10 01.12.2016 18:00
Стартап Ibanfirst привлек 10 миллионов евро inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 2 10.11.2016 14:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Gir0teh
heroes-age.ru - Герои средневековья
От Gir0teh в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Strictpay - www.strictpay.com
От Libertysex в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Expopromoter - партнерская программа с оплатой за посетителей выставок
От Valchik в разделе «Партнерские программы»
Аватар vrednot
Бизнес-леди MMGP-2012. История участницы vrednot
От vrednot в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
Аватар kobilnyk
Итоги рунета за 2014 год
От kobilnyk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
дабл-дабл в матче
От Б Д В в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube