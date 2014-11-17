NA-KD привлек 14 миллионов евро для расширения онлайн-площадки

Расположенная в Гетеборге, Швеция, компания NA-KD, занимающаяся электронной коммерцией в сфере моды и косметики, получила финансирование в размере 140 миллионов шведских крон (около 14 миллионов евро). Инвесторами выступили компании Northzone и eEquity.
NA-KD намерена использовать привлеченные средства для улучшения качества обслуживания клиентов, расширения товарного состава и маркетинговые шаги.
Компания была основана в 2015 году Ярно Ванхатапио, который сейчас является генеральным директором. NA-KD.com - это глобальная онлайн-площадка, которая предлагает модную одежду, аксессуары и косметику клиентам со всего мира. Поступления новых товаров происходят каждый день и клиентам предлагается бесплатная доставка по всему миру. Пользователи могут выбрать продукцию более 100 международных брендов, включая Aeryne Paris, Arnhem, Calvin Klein, Ray-Ban, Chimi, Drop of Mindfulness, Delacy, Glamorous, Lucy Paris, Naanaa, New Balance, Stylestalker, а также собственного бренда NA-KD, который предлагает аксессуары, женское нижнее белье, обувь, купальники, повседневную одежду и многое другое.
В 2016 году чистый доход составил 22 миллиона евро и сайт посетило 15 миллионов человек. Самыми популярными категориями товаров являются платья, топы, рубашки, пиджаки, брюки, джинсы, шорты, юбки, купальники, нижнее белье, аксессуары, обувь, косметика и даже книги.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru