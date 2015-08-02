Индекс Доминирования Bitcoin составил 90% от общего рынка криптовалют

Индекс Доминирования Bitcoin составил 90%
за счет снижения долей Ethereum и Steem Decline.
Вы уже могли слышать в одной из статей
о технологии Эфириума, которая была применена в изготовлении особенных смарт-велосипедов.
Bitcoin не сходит вот уже две недели с заголовков различных статей в связи с недавним повышением обменного курса. После прорыва отметки в 800 долларов 20 декабря цена продолжает стремительный рост и уже достигла отметки в 1000 долларов
на Новый год!
CoinMarketCap’s Bitcoin Dominance Index (BDI)
- данный индекс показывает долю Биткоина от общего рынка криптовалют. В марте прошлого года доля составляла 75 процентов, к текущему моменту Биткоин уже составляет 90 процентов. В новый 2017-ый год доля Биткоин выросла до 91,47%.
Основной причиной увеличения доминирования Bitcoin на рынке криптовалют снижение Эфириума (базовый компьютерный протокол, со своим собственным уникальным blockchain) и Steem.
Понижение произошло после фиаско, связанным с децентрализованной автономной организацией
(ДАО) - нового типа компании, специально разработанного для автономной организации, и последующего выпуска Эфириума Классик.
. ДАО - компания без людей. И прошел слух, что ДАО была взломано, что отрицают организаторы. Подробнее можно прочитать о данной истории здесь.
Рыночная капитализация Steem достигла максимума на уровне чуть более 400 миллинов долларов
в июле прошлого года. И с тех пор понизилась до менее, чем 40 миллионов долларов.
Какова, думаете, стоимость Биткоина на данный момент?
1124.70 долларов!
Переведено специально для MMGP.ru