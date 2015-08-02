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Индекс Доминирования Bitcoin составил 90% от общего рынка криптовалют

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Старый Вчера, 23:38
#1
Форекс-блогер
 
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Индекс Доминирования Bitcoin составил 90% от общего рынка криптовалют
Индекс Доминирования Bitcoin составил 90% за счет снижения долей Ethereum и Steem Decline.






Вы уже могли слышать в одной из статей о технологии Эфириума, которая была применена в изготовлении особенных смарт-велосипедов.

Bitcoin не сходит вот уже две недели с заголовков различных статей в связи с недавним повышением обменного курса. После прорыва отметки в 800 долларов 20 декабря цена продолжает стремительный рост и уже достигла отметки в 1000 долларов на Новый год!

CoinMarketCap’s Bitcoin Dominance Index (BDI) - данный индекс показывает долю Биткоина от общего рынка криптовалют. В марте прошлого года доля составляла 75 процентов, к текущему моменту Биткоин уже составляет 90 процентов. В новый 2017-ый год доля Биткоин выросла до 91,47%.

Основной причиной увеличения доминирования Bitcoin на рынке криптовалют снижение Эфириума (базовый компьютерный протокол, со своим собственным уникальным blockchain) и Steem.

Понижение произошло после фиаско, связанным с децентрализованной автономной организацией (ДАО) - нового типа компании, специально разработанного для автономной организации, и последующего выпуска Эфириума Классик. . ДАО - компания без людей. И прошел слух, что ДАО была взломано, что отрицают организаторы. Подробнее можно прочитать о данной истории здесь.

Рыночная капитализация Steem достигла максимума на уровне чуть более 400 миллинов долларов в июле прошлого года. И с тех пор понизилась до менее, чем 40 миллионов долларов.




Какова, думаете, стоимость Биткоина на данный момент?

1124.70 долларов!





Переведено специально для MMGP.ru
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